Orihuela revitalizará su casco histórico con un nuevo paseo peatonal: "Queremos que la gente disfrute de la ciudad"

El casco histórico de Orihuela es uno de los conjuntos patrimoniales más valiosos de la Comunidad Valenciana.

Sus calles, plazas y edificios cuentan la historia de siglos de vida cultural, social y comercial, y constituyen un punto de encuentro tanto para vecinos como para visitantes.

"Preservar y revitalizar" este entorno no solo significa conservar la memoria colectiva, sino también "impulsar la vida urbana y económica del municipio", fomentando espacios que inviten a recorrerlo, vivirlo y disfrutarlo, tal y como lo refleja el Ayuntamiento de Orihuela.

A través de la Concejalía de Mercados que dirige Noelia Grao, el gobierno local ha iniciado este mes de agosto las obras de reurbanización de El Paseo (anteriormente conocido como Paseo de Calvo Sotelo), tras la firma del acta de replanteo celebrada con la presencia del alcalde, Pepe Vegara.

El proyecto, adjudicado a la UTE Instalaciones Sánchez Mateos-Mistral 3000, cuenta con una inversión de 567.389,69 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses, tras la mejora ofrecida por la empresa adjudicataria que ha reducido en dos meses el tiempo inicialmente previsto.

La actuación abarcará una superficie de 1.595,60 metros cuadrados y contempla la creación de una plataforma única para uso compartido entre peatones y tráfico rodado limitado, lo que permitirá reducir la velocidad de circulación y dar prioridad al peatón.

También se renovará íntegramente el pavimento: la zona de rodadura será de aglomerado con acabado adoquín, mientras que el resto del paseo contará con adoquines de piedra natural en varios tonos.

El proyecto incluye además la renovación de luminarias y arbolado, así como la instalación de bancos modulares, papeleras y mupis informativos. Los bancos y luminarias actuales se reubicarán en otras zonas del municipio para complementar unidades ya existentes o sustituir las deterioradas.

El alcalde, Pepe Vegara, subraya que “con este proyecto conseguimos que el Paseo Calvo Sotelo deje de ser un simple lugar de paso para convertirse en un espacio de encuentro. Queremos que las familias, los mayores, los jóvenes y los comerciantes sientan que esta zona del casco histórico es suya, que forma parte de su día a día”.

Además, ha destacado que “esta intervención no es una obra aislada, sino parte de una estrategia más amplia de transformación urbana para revitalizar el centro histórico, apoyar al comercio local, crear entornos seguros y generar espacios que inviten a disfrutar de Orihuela”.

Por su parte, la concejala de Mercados, Noelia Grao, remarca que “esta obra es una apuesta decidida por modernizar y embellecer una de las zonas más emblemáticas del casco histórico. La reurbanización no solo mejorará la accesibilidad y la estética, sino que será un revulsivo para el comercio, atrayendo a más visitantes y favoreciendo la actividad económica del entorno”.

Grao ha añadido que “se han tenido en cuenta todas las sugerencias de los vecinos, y el proyecto ha sufrido modificaciones para garantizar la mejor solución posible, considerando también las avenidas de agua que se producen en episodios de lluvias intensas”. La edil ha detallado que “la idea es que sea la puerta del casco histórico de Orihuela, con un granito principalmente gris y las hojas características de Miguel Hernández en un tono más claro para generar contraste”.

Asimismo, ha agradecido “el compromiso de la empresa adjudicataria por ejecutar los trabajos en el menor tiempo posible para minimizar las molestias a los vecinos” y ha recordado que “el tráfico permanecerá cortado durante las obras para garantizar la seguridad y agilizar los trabajos”.