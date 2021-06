Comidas de lujo del PSOE de Torrevieja con altos cargos de Valencia a cuenta del erario público

El grupo municipal socialista de Torrevieja destinó, durante el 2020, 523 euros de la asignación que le proporciona el consistorio para su funcionamiento interno en comidas y almuerzos con altos cargos del PSPV, compañeros y medios de comunicación.

Así se desprende de la relación de facturas que ha presentado su portavoz, Andrés Navarro, en la convocatoria de la comisión de Hacienda celebrada este martes, y que ha adelantado el Información.

Navarro, preguntado por este medio, reconoce que cargó a la cuenta del PSOE municipal -dispone de tarjeta para los pagos-, entre otros, una comida en un restaurante de alto standing en primera línea de costa junto con dos altos cargos del PSPV "a los que invité como reunión de trabajo y en calidad de representantes institucionales".

En ese encuentro, fechado el 15 de junio de 2020, cuando se había iniciado la desescalada, pidieron un vino de 17 euros, arroz a banda o almejas a la marinera, entre otros platos. En total, 133 euros pagados por las arcas municipales. Un día después, las facturas presentadas señalan que en otro restaurante de calidad del centro del municipio el PSOE de Andrés Navarro cargó 134 euros, de nuevo para tres comensales, por un almuerzo que constaba de 8 copas de cerveza, pulso seco, arroz con verduras o huevas fritas.

El portavoz socialista reconoce a El Español de Alicante que "una vez recuerdo que sí que nos pasamos porque hubo una persona que venía de Valencia que pidió marisco del caro y me dio corte y pagué con mi tarjeta personal, no la del partido, unos 500 euros", aduce.

Asimismo, y en contra de la información del periódico regional, asegura que estas polémicas comidas reunieron a "cinco o seis comensales" en lugar de a tres, por lo que "en verdad salimos a unos 20 euros por cabeza, un precio razonable".

Y es, a su juicio, la polémica "no es para tanto" y pone otros ejemplos de gastos, como cuando se reunió en Valencia con una alto cargo del Consell "y pagué 16 euros por un almuerzo", o cuando destinó 70 euros en bizcochos en un encuentro con la prensa local con motivo de Navidad.

"El partido lo aprueba"

"Si me dice el partido de que las facturas no cuelan, yo la abono de mi bolsillo sin problemas", avanza el portavoz socialista. "Pero antes de usarla les pregunté al PSOE de Alicante y me dijeron que sí podía destinarlo a estos usos, que son gastos de representación", esgrime.

De hecho, presentó esta relación de gastos a Gerencia del partido a nivel provincial y en el grupo municipal socialista donde es el encargado de contabilidad, señala. "Si hubiera querido esconder algo, hubiera cambiado el concepto, porque considero que es legal y por comidas de trabajo no las vas a pagar de tu bolsillo", insiste.

También comenta que el PSOE de la provincia le explicó que la tarjeta del grupo "sí tenía limitaciones". "Les preguntamos si podíamos comprar una fotocopiadora y nos dijeron que la adquiriéramos por renting", dice.

"Fuego amigo"

Por último, Andrés Navarro sospecha que la filtración a la prensa de estos gastos viene de dentro del partido, cuya división es evidente desde hace tiempo. Preguntada al otro sector enfrentado del PSOE de Torrevieja, la edil Fanny Serrano decía desconocer estos dispendios "porque estas cuentas las ha presentado solo el portavoz y no han pasado por el seno del grupo donde deberíamos de haberlas firmado todos los concejales", apunta.

Sin querer a entrar a valorar esta polémica en profundidad, Serrano ha dicho a este medio que "no están los tiempos para irse a dos días a los mejores restaurantes de Torrevieja en plena pandemia".

Otros partidos

La suma total de los gastos del PSOE de Torrevieja ascendieron a 3.900 euros, según ha podido saber este medio, en lo que se incluyen gastos corrientes como agua, documentos de trabajo, etcétera.

El partido que más gastos ha computado ha sido el PP, que está en el gobierno. 10.900 euros de los que 9.800 corresponden a gastos jurídicos (concepto de abogados y un consultor de derecho) relacionados con el litigio mantenido con la oposición a raíz de los últimos dos presupuestos municipales

Otros grupos como Sueña Torrevieja finalmente ha adjuntado una instancia comunicando que si que había presentado las cuentas de 2019 y Los Verdes han justificado las facturas que no habían presentado.

Al final, y teniendo en cuenta que la interventora municipal no fiscaliza este tipo de cuentas, sino el pleno, será el Tribunal de Cuentas el que resuelva si se ha producido alguna irregularidad.