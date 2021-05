El PP de Torrevieja recurre la sentencia que anula el presupuesto de 2020: "Nos ha sorprendido"

El equipo de gobierno del Partido Popular de Torrevieja va a recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Elche que anulaba el presupuesto municipal de 2020, aprobado provisionalmente en mayo del año pasado y de manera definitiva en septiembre.

El juzgado había estimado el recurso de Los Verdes, cuyo fallo, ha defendido este grupo político, "viene motivada por la falta de seguridad jurídica a la hora de su exposición al público", algo que habían venido denunciando desde la oposición en reiteradas ocasiones.

La sentencia señala que ha quedado "debidamente acreditada", cuestiones como "la nulidad de todas y cada una de las resoluciones recurridas, en cuanto las mismas de forma reiterada vulneran alegremente el derecho fundamental recogido en el artículo 23 CE", de la Constitución Española.

Falta información

En concreto, se alude a "falta información", tampoco "se entrega la documentación íntegra a los concejales" o se impide la participación "en las sesiones de órganos colegiados a los representantes políticos".

A este respecto, el magistrado concluye que "no se establecen cauces para poder participar en la elaboración del presupuesto; se deniega de forma injustificada las peticiones de retirar puntos del orden del día; se impide que la Secretaria General del Pleno asesore jurídicamente a los concejales que lo solicitan en dichas sesiones plenarias; se pone en entredicho la función de 'fe pública' de la referida Secretaria; se inadmiten recursos de reposición presentados, sin ningún tipo de base legal para ello, con tal de no entrar a resolver los mismos; se solicitan informes externos, no vinculantes en modo alguno, despreciándose sobremanera los informes emitidos por la Secretaria general del Pleno, sin entregar siquiera copia de esos informes externos emitidos, a los concejales que lo demandan".

Asimismo, el fallo dictamina que "se introducen votaciones no permitidas en la legislación local, se modifica y obvian los procedimientos legalmente establecidos para impedir la formación de la voluntad, omitiendo y suprimiendo los debates en los dictámenes previos de las comisiones previas al Pleno".

Sobre la ya citada vulneración de los derechos fundamentales: "no se resuelven los recursos de reposición planteados por los concejales, existiendo incluso informe favorable a su estimación, tal y como declaró en el acto de la Vista la Sra. Secretaria, por todo lo cual procede determinar que las resoluciones recurridas no se ajustan a Derecho y se declara la nulidad de las mismas, procediendo a estimar el presente recurso".

Respuesta del PP

Por todo ello, desde Los Verdes han solicitado este miércoles la dimisión del alcalde, Eduardo Dolón, y del concejal de Hacienda, Domingo Paredes. Preguntado a este último, ha respondido que el presupuesto fue aprobado inicialmente en un momento en el que estaba en vigor el confinamiento a raíz de la pandemia.

"Su tramitación nos la autorizaba una circular de Hacienda y el interventor de entonces nos dio el visto bueno por ser un procedimiento extraordinario, no común", rememora. Sin embargo, la oposición presentó recurso, se estimó y la solicitud de medidas cautelares antes de su aprobación definitiva fueron atendidas por el mismo juzgado, lo cual obligó a repetir su exposición pública. Tras este contratiempo, y tras desestimarse nuevas medidas cautelares de Los Verdes, quedó aprobado definitivamente el 26 de septiembre.

A juicio de Paredes, "la sentencia de ahora no se pronuncia sobre ese extremo", en alusión a que el equipo de gobierno había repetido el procedimiento. "No entra en si el hecho de volver a repetir" su exposición pública implica que se sigan vulnerando los derechos fundamentales. "Vamos a recurrir la sentencia porque nos ha sorprendido, a nosotros y a los técnicos municipales", añade el edil de Hacienda.

El regidor del PP también ha querido "lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía" ya que la anulación del presupuesto de 2020 "no va a perjudicarles" pese a que están prorrogados en la actualidad al no haberse aprobado de manera definitiva los de 2020.

Por último, este mismo juzgado se tiene que pronunciar sobre la aclaración solicitada por la oposición al recurso tumbado por el magistrado sobre el presupuesto de 2021 y con ello, y salvo nueva sorpresa, se debería de llevar a un pleno para su aprobación definitiva.