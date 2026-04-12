Como muchos españoles, esta semana he accedido a mi borrador de la Renta 2025 para cumplir con mis obligaciones fiscales y me he llevado una sorpresa desagradable. Cada año, el español medio paga más impuestos y cuenta con peores servicios. Este diario publicaba el pasado jueves: "Cada español paga hoy 10 euros más al día en impuestos de lo que tributaba antes de que Sánchez llegara al Gobierno". Algo muy a tener en cuenta cuando lleguen las elecciones.

Todo ello sin contar con el peaje del 21% en cada producto que consumimos. Uno de cada cuatro euros se va a parar a la administración europea por una burocracia en Bruselas que lo reparte a su antojo, muchas veces, para cosas que el contribuyente medio nunca obtendrá como un servicio por sus tributos.

Es la realidad en la que vivimos. Puede que cobremos más que hace unos años, aunque no en muchos casos. Pero los gastos son siempre mayores por la inflación, los desorbitados impuestos y el dinero que se va a "ninguna parte".

Añadámosle a esto que todos debemos rendir nuestras cuentas ante el fisco pero el Gobierno se puede permitir el lujo de estar cuatro años sin rendirlas ante los ciudadanos con unos presupuestos. Y no solo el Gobierno central, ¿cuál es el nivel de ejecución de las cuentas con las que se comprometen las administraciones locales, provinciales, autonómicas, nacionales o europeas?

Hace unos días nos fuimos a la cama sin saber si el presidente de los EEUU iba a "borrar del mapa una civilización" que es una de las principales productoras y distribuidoras de un bien tan básico como el petróleo en todo el mundo. Necesario para hacer funcionar coches, industrias, farmacéuticas...

En suma, vivimos un periodo de inestabilidad tal en el que, si tenemos la suerte de ahorrar algo de dinero, nos volará en el banco. El dinero vale alrededor de un 20% menos que antes de la pandemia.

Coincidiendo con este contexto ha caído en mis manos F*ck you Money. De la libertad financiera a la libertad personal (Ed. Impulsa, 2026), del influencer económico Joan Tubau. Se trata de un texto ágil plagado de reflexiones sobre el verdadero valor del dinero, el ahorro y la inversión del creador del pódcast Kapital. Tan válido para los millonarios, como para la clase media o las personas vulnerables ya que contiene muchos ejemplos de reinvención personal de las finanzas. Y eso es porque "la mente humana nos juega malas pasadas", sostiene el autor, está "diseñada en un contexto de escasez" y "siempre busca subir, nunca se conforma con lo que tiene".

Con una visión casi darwinista de la realidad económica, Tubau explica el mundo laboral, el mercado, las hipotecas y créditos, así como las posibles inversiones del capital acumulado, desde un particular punto de vista con el que el lector puede estar o no de acuerdo, abriendo la posibilidad de que explore sus propias experiencias con el dinero.

No desprecia el consumo, algo con lo que cada día estoy más de acuerdo, sino que lo sitúa en su justo contexto porque ¿realmente nos satisface todo lo que anhelamos comprar? Y es que "no puedes perder cuando no participas en el juego".