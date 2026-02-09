Los vecinos del litoral trasladan a Pérez Llorca sus reclamaciones

Los vecinos que vivimos en el litoral de la Comunitat Valenciana llevamos décadas sufriendo las consecuencias de la aplicación de la Ley de Costas de 1988. Una normativa que, lejos de ofrecer soluciones reales para la protección del dominio público marítimo-terrestre, ha generado inseguridad jurídica, pérdida de derechos, deterioro patrimonial y una profunda sensación de abandono institucional. En este contexto, resulta imprescindible reconocer y agradecer la actitud mostrada por el president de la Generalitat Valenciana, que ha demostrado responsabilidad, cercanía y voluntad política para afrontar un problema que afecta a miles de valencianos.

Desde la Asociación en Defensa de Playas Norte de Denia (APNDENIA) queremos expresar públicamente nuestro agradecimiento al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, por haber impulsado, apenas dos meses después de su nombramiento, una reunión con las asociaciones vecinales del litoral de la Comunitat Valenciana para conocer de primera mano la realidad que sufrimos. Este gesto contrasta de forma evidente con la actitud de otras administraciones y representa un ejercicio de auténtica responsabilidad institucional.

La reunión celebrada en el Palau de la Generalitat, a iniciativa directa de Presidencia, contó con la presencia del president, JuanFran Pérez Llorca, del conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus y del director general de Costas, Marc Garcia Manzana, de la Comunitat Valenciana, así como con una amplia representación de asociaciones de playas de toda la Comunitat.

Durante el encuentro, los vecinos pudimos trasladar nuestras preocupaciones, denunciar la falta de regeneración de las playas, la imposibilidad de realizar labores básicas de mantenimiento en las viviendas y la amenaza constante de los deslindes, que se aplican como única respuesta ante la regresión del litoral, no por nosotros sino por la falta de sedimentos, retenidos por presas, puertos... como bien sabéis.

El President demostró conocer en profundidad la problemática y se comprometió a exigir al Gobierno de España la regeneración urgente de las playas tras los temporales, así como la protección efectiva de las viviendas existentes. Desde la Generalitat Valenciana se defiende una protección integral del litoral, que no enfrente medio ambiente y personas, sino que los entienda como parte de un mismo sistema que debe ser preservado con criterios técnicos, sentido común y justicia social.

Como sabéis que APNDENIA agrupa a propietarios de 13,8 kilómetros del litoral de Dénia, desde Les Deveses hasta El Raset. En este tramo existen aproximadamente 3.500 viviendas legalmente construidas y parcelas legalmente adquiridas, hoy gravemente afectadas por las servidumbres y los deslindes derivados de la Ley de Costas de 1988. Hablamos de ciudadanos que cumplieron la ley, que construyeron con autorizaciones administrativas del propio Estado y que ahora ven cómo se les priva, de facto, de la propiedad plena de sus viviendas.

Uno de los hechos más graves se produce tras las regeneraciones de playas financiadas con fondos públicos europeos. El Estado recupera físicamente terreno que se había perdido no por culpa de los propietarios, sino por la falta de sedimentos y de mantenimiento estructural del litoral. Sin embargo, los deslindes se mantienen. En Les Deveses, por ejemplo, la playa se ha regenerado en cerca de 60 metros, pero jurídicamente nada cambia: se recupera el suelo, pero no se devuelven los derechos. Eso no es protección del litoral, es una confiscación.

Le transmitimos al President que esta forma de proceder está provocando una pérdida alarmante de confianza de los ciudadanos en la ley y en las instituciones. Una ley no es justa solo por ser ley. Y en este punto creemos que el presidente de la Generalitat Valenciana tiene una postura clara y valiente: defender la propiedad privada y la regeneración de las playas para el uso y disfrute de los ciudadanos, como principio democrático y constitucional.

Por ello, desde APNDENIA reclamamos: la derogación de la Ley de Costas de 1988; la devolución de las propiedades a sus legítimos dueños en pleno derecho; la paralización inmediata de los deslindes y reversión de los deslindes de las viviendas legalmente construidas y parcelas legalmente adquiridas; y la regeneración de las playas sin criminalizar a los propietarios.

Estas legítimas reivindicaciones contrastan de manera elocuente con la actitud del Gobierno de España, bloqueando desde hace más de dos años en el Congreso de los Diputados una propuesta de modificación de la Ley de Costas, avalada por siete formaciones políticas. Dicha iniciativa contemplaba, entre otros aspectos, la incorporación de viviendas de carácter etnológico y de interés local… como medida transitoria destinada a preservar edificaciones sencillas con más de cuarenta, cincuenta e incluso cien años de antigüedad.

En la esfera municipal, la actual administración local de Dénia se presenta como un ejemplo de esta compleja postura institucional. Para buena parte de la ciudadanía, resulta complejo asimilar que el consistorio mantenga una posición de perfil bajo frente a las directrices del MITECO y la aplicación estricta de la normativa estatal de 1988, mientras muestra recelos ante el nuevo marco normativo autonómico, diseñado precisamente para salvaguardar el litoral valenciano frente a las tesis ministeriales.

En este escenario, los recientes gestos que sugieren una posible evolución en el discurso del grupo minoritario del gobierno local se observan con una prudente expectativa. Si bien algunos sectores vecinales cuestionan la plena veracidad de los contactos mantenidos hasta la fecha, queda esperar si estos movimientos derivarán en hechos tangibles. No obstante, atendiendo a los precedentes, es inevitable mantener cierta reserva ante lo que podría ser, por ahora, solo un cambio de matiz.

Por todo ello, desde APNDENIA reiteramos nuestra reivindicación del traspaso de las competencias de costas a la Comunitat Valenciana, convencidos de que una gestión cercana, conocedora del territorio y sensible a la realidad social permitiría mantener las playas regeneradas y protegidas, evitando deslindes que arruinan y desprecian a los ciudadanos.

Desde la Asociación en Defensa de Playas Norte de Dénia (APNDENIA) reiteramos nuestro agradecimiento al presidente de la Generalitat Valenciana por su compromiso, su cercanía y su responsabilidad institucional. Reiterando tanto el president como el conseller de Medio Ambiente que en su programa electoral ya figura la defensa del litoral y de la propiedad privada. Y nosotros seguimos luchando por reformar la Ley de Costas de 1988, defender la propiedad privada y proteger el litoral porque no es solo una reivindicación legítima: es una necesidad urgente y un acto de justicia democrática.

Francisco Ros es presidente de la Asociación en Defensa de Playas Norte de Dénia.