Las asociaciones de las víctimas de la DANA del 29 de octubre en la Huerta Sur de Valencia han acudido esta semana a Bruselas a entrevistarse con los principales responsables políticos de la Unión. En concreto, la Associació de Víctimes de la DANA-29 d'Octubre, la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA y la Associació Damnificats DANA Horta Sud València. Y allí fueron recibidas, entre otros, por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para conocer de primera mano sus problemas y quejas.

Desde entonces, la maquinaria mediática de la izquierda se ha activado para señalar cómo sí son recibidos por responsables del PPE como Von der Leyen o Esteban González Pons, y no por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Esa es la primera mentira, ya que Mazón sí se ha reunido con víctimas de la dana. Con una asociación y con víctimas a título particular, mientras que estas tres que han acudido a Bruselas, explican fuentes del Consell, "no han querido reunirse con él".

En este artículo voy a poner suficientes ejemplos de cómo Mazón sí se ha reunido con las víctimas, frente a ese relato interesado que lo niega. Usted, lector, puede pinchar los links y ver qué días exactamente se ha reunido y con quién. Por lo menos de las reuniones públicas, porque también las ha habido privadas por expreso deseo de los familiares. Del mismo modo que hay un director general de la Generalitat Valenciana dedicado exclusivamente a estar en contacto con las víctimas de la DANA para conocer sus inquietudes. Eso no se dice.

Fue en el mes de marzo. Y alguno de los familiares de las víctimas fue vilipendiado por esa misma izquierda precisamente por haberse reunido con Mazón y no criticarle o no pedirle la dimisión. El pensamiento único. ¿O es que la asociación SOS Desaparecidos no es una asociación de víctimas? Solo esta asociación representa a 90 familias de fallecidos. ¿Es representativa o no? O es que las víctimas que no piden dimisiones o no gritan insultos, las mismas que querían pedir explicaciones al Gobierno central en las manifestaciones -a las que impidieron manifestarse-, las víctimas que no han sido alcaldesas del PSOE, ¿no son víctimas para la izquierda?

Una asociación de víctimas, Damnificados DANA Horta Sud Valencia, ha exigido a la jueza de Catarroja que investigue también al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el socialista Miguel Polo, por una posible "negligencia". El coro mediático, sin embargo, ha callado a este respecto.

Esta semana he leído Los monos no hacen preguntas. Un recorrido por el comportamiento humano (Lunwerg Editores, abril 2025), de la cacha Nydia del Rey. En él, dedica precisamente una parte de sus reflexiones al concepto "víctima" y a cómo las personas "tenemos que conectar emocionalmente con las narrativas concretas, donde hay un rostro, un nombre y una experiencia tangible". "Este fenómeno se conoce como el efecto de la víctima identificable", sostiene.

Esto es lo que nos está pasando en la Comunidad Valenciana. Y es bueno. Conocer a las personas y sus dramas, ponerles cara, escuchar de su propia voz las experiencias. Es lo que nos permite empatizar. Es lo que activa nuestras emociones y dar respuestas. Como sociedad no podemos mantenernos al margen de la tragedia sufrida y al mismo tiempo tenemos que mirar hacia adelante. Pero víctimas son todas. También las que sí han querido reunirse con Mazón.