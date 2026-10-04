Un desfile en el Día Internacional de l'Alfàs, en imagen de archivo. L'Alfàs del Pi

La fiesta internacional única en España que se celebra este 25 de octubre: música y degustaciones de comida de 30 países

L'Alfàs del Pi volverá a convertirse en el punto más multicultural de la Comunitat Valenciana el próximo domingo 25 de octubre en su XIX Día Internacional, una jornada que reunirá a más de 50 asociaciones y colectivos procedentes de una treintena de países de Europa, Asia, África y América.

Durante la celebración, residentes y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos para conocer las tradiciones y costumbres de los países representados, además de disfrutar de degustaciones gastronómicas, actuaciones musicales y espectáculos de danza. Una fiesta que volverá a mostrar la diversidad de un municipio en el que conviven personas de casi un centenar de nacionalidades.

Organizado por la Concejalía de Residentes Internacionales y la Oficina Pangea, el Día Internacional nació en 2007 y se ha consolidado como una de las principales citas multiculturales de la Marina Baixa. Las asociaciones de residentes extranjeros tienen un papel fundamental en una jornada que utiliza la gastronomía, la música y la cultura como punto de encuentro entre comunidades.

La edición de este año tendrá además un marcado carácter internacional con la presencia de varias delegaciones.

Entre ellas estará la de Lescar, en Francia, encabezada por su alcaldesa, Valérie Revel, que llegará acompañada por una Big Band. Su visita permitirá conmemorar los 40 años del hermanamiento entre Lescar y l’Alfàs del Pi, formalizado el 20 de noviembre de 1985.

El vínculo con Noruega tendrá también protagonismo con la asistencia confirmada del embajador de Noruega en España, Lars Andersen. L'Alfàs del Pi cuenta con la comunidad noruega más grande del mundo, con más de 2.000 personas empadronadas en el municipio y una población real que supera las 5.000.

También estará presente una delegación de Covarrubias (Burgos), encabezada por su alcalde, Raúl Gredilla. Ambas localidades están hermanadas desde 2016 debido, entre otros vínculos, a su relación con Noruega. Covarrubias alberga los restos de la princesa Kristina, hija del rey Haakon Haakonsson 'el Viejo', y forma parte del Camino de San Olav, una ruta de peregrinación vinculada al país nórdico.

Gastronomía, música y cultura internacional

El objetivo de la celebración es mostrar la diversidad cultural que caracteriza a l’Alfàs del Pi y favorecer el conocimiento entre las diferentes comunidades que conviven en el municipio. Los visitantes podrán acercarse a los puestos de las asociaciones, descubrir productos y platos de diferentes países y asistir a actuaciones musicales y de danza.

La concejala de Residentes Internacionales, Martine Mertens, ha destacado que el evento permite mostrar "la diversidad que forma parte de nuestra identidad como municipio" y ha reivindicado el trabajo de las asociaciones que participan durante toda la jornada.

Por su parte, el concejal de Relación con Colectivos y Clubs de Residentes, Patrick de Meirsman, ha puesto el foco en el papel de estos colectivos y ha animado a las asociaciones de residentes extranjeros que todavía no participan a incorporarse al evento.