Esta es la reserva marina con aguas cristalinas donde se pueden ver ballenas en Alicante: "Es el único lugar para observarlas"

Ver una ballena en Alicante no es una imagen habitual, pero sí una posibilidad real durante varios meses al año. Entre la primavera y el verano, los rorcuales comunes, la segunda especie de ballena más grande del planeta, atraviesan el Mediterráneo rumbo al estrecho de Gibraltar y pueden contemplarse desde la Reserva Natural Marina del Cabo de San Antonio, entre Dénia y Xàbia.

Este enclave protegido, de unas 900 hectáreas, se ha convertido en el principal punto de avistamiento de cetáceos de la Costa Blanca.

Según explica el buceador alicantino José Carlos Galens, especializado en fotografía submarina, "es el único lugar de Alicante donde se pueden observar ballenas durante su migración".

Los ejemplares que recorren esta zona son rorcuales comunes, una especie que puede alcanzar los 24 metros de longitud y superar las 80 toneladas de peso.

Habitualmente viajan en grupos de entre seis y diez individuos por aguas profundas y, durante sus desplazamientos, salen periódicamente a la superficie para respirar, un momento que puede apreciarse incluso desde tierra en jornadas de buena visibilidad.

El especialista recuerda que estos animales son salvajes y protegidos, por lo que está prohibido perseguirlos o intentar nadar junto a ellos. En este sentido, advierte de que el aumento del tráfico de embarcaciones recreativas y motos acuáticas en verano puede provocar molestias a los cetáceos si no se respetan las distancias de seguridad.

Más allá de las ballenas, el Cabo de San Antonio es uno de los principales refugios de biodiversidad marina del Mediterráneo valenciano.

Sus fondos albergan extensas praderas de posidonia oceánica, gorgonias, corales y especies como meros o cigalas, lo que convierte la zona en uno de los destinos preferidos para practicar submarinismo y snorkel.

Así, la reserva también es uno de los mejores lugares de Alicante para observar delfines mulares.

Desde Turisme Comunitat Valenciana destacan que esta especie es una de las más comunes del mundo y que suele desplazarse en grupos de diez o doce ejemplares. Su carácter curioso hace que con frecuencia acompañen a las embarcaciones durante parte del recorrido.

El espacio protegido permite el baño, el buceo recreativo y la navegación sin motor en las zonas autorizadas.

Dentro de sus límites también se encuentra la Reserva Marina de Pesca, donde la actividad pesquera está restringida para garantizar la conservación del ecosistema.

Otro de sus grandes atractivos es la Cova Tallada, excavada en la base de los acantilados del cabo. Debido a la elevada afluencia de visitantes, el acceso a este enclave natural permanece regulado durante buena parte del año para preservar un entorno que se ha consolidado como uno de los grandes tesoros ambientales del litoral alicantino.