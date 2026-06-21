El pequeño pueblo que tiene una fuente única en España: tiene más de 200 grifos que recogen el agua de dos manantiales

Entre playas abarrotadas y destinos turísticos masivos, la provincia de Alicante todavía guarda rincones que sorprenden incluso a quienes llevan toda la vida recorriéndola.

Uno de ellos se encuentra en la comarca de la Marina Baixa, donde un pequeño municipio alberga una de las fuentes más singulares de España.

Se trata de Polop, una localidad situada a pocos kilómetros de Benidorm que ha convertido el agua en una de sus principales señas de identidad.

Su gran atractivo se encuentra en pleno casco histórico. Se trata de la conocida Fuente de los Chorros, una construcción que cuenta con 221 caños de agua y que se ha convertido en el símbolo más reconocible del municipio.

La fuente ocupa el centro de una plaza rodeada de algunos de los edificios más importantes de la localidad, como el Ayuntamiento, la iglesia de San Pedro Apóstol y las calles que ascienden hacia el antiguo castillo.

Cada día, vecinos y visitantes se acercan para contemplar un conjunto hidráulico difícil de encontrar en cualquier otro punto del país.

El origen de esta infraestructura se remonta al siglo XIX. La primera fuente pública fue inaugurada en 1885 y disponía únicamente de once caños.

Sin embargo, la remodelación realizada en 1947 transformó por completo el espacio hasta alcanzar los actuales 221 surtidores que vierten el agua en un gran estanque situado a sus pies.

El abastecimiento procede de los manantiales del Terrer y del Garrofer, cuyas aguas son canalizadas hasta el centro urbano.

Esta abundancia hídrica explica la estrecha relación histórica que Polop ha mantenido con el agua y que todavía hoy forma parte de su identidad.

Además de su belleza y su conexión con el pasado, la plaza también se ha convertido en un epicentro de actividades culturales y festivales.

Más allá de la fuente, la localidad se caracteriza por combinar patrimonio y naturaleza, lo que lo convierte en un destino obligado para una escapada de verano.

Desde la pequeña colina o cerro sobre el que se enclava, es coronada por su castillo. Allí se alzan los restos del Castillo de Polop de la Marina, una antigua fortaleza desde la que se obtienen vistas panorámicas de buena parte de la comarca.

Aunque el paso del tiempo ha transformado el recinto, todavía conserva elementos de su muralla, torres y aljibes. El municipio también mantiene una estrecha vinculación con el escritor Gabriel Miró, cuya presencia sigue visible en distintos espacios culturales y literarios del casco urbano.