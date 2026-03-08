Este es el pueblo de Alicante donde más casas se robaron en 2025: 8 allanamientos por cada 1.000 vecinos

Tener una vivienda en Jávea significa poseer un inmueble en el municipio de la provincia de Alicante donde más probabilidades hay de que entren a robar en casa.

No es el que más robos acumula en cifras absolutas, ese puesto lo ocupa Alicante capital, con 677, pero cuando se comparan las cifras de 2025 en relación con la población empadronada de las localidades, la turística localidad destaca como la más afectada por este tipo de delitos.

Con 239 robos con fuerza en domicilios registrados entre enero y diciembre de 2025, alcanza una tasa de 7,80 robos por cada 1.000 habitantes, casi el triple de la media provincial (2,92 entradas cada 1.000 habitantes).

Los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondientes al conjunto del año 2025, cruzados con los datos del padrón de 2025, reflejan un dato común entre los ocho municipios que superan la media provincial: son todos pueblos costeros.

Se trata de localidades con alta proporción de segundas residencias, urbanizaciones dispersas y viviendas que permanecen vacías durante meses, lo que las convierte en el escenario perfecto para los grupos organizados que operan en la zona.

Si bien los datos no tienen en cuenta la gran población flotante que experimentan.

​Si Jávea lidera la tasa, Orihuela es el caso más preocupante para los vecinos. Con 522 robos y una tasa de 6,17‰, la capital de la Vega Baja arrastra una oleada de asaltos que ha empujado a los vecinos de Orihuela Costa a organizarse por su cuenta.

Cámaras de seguridad privadas, grupos de vigilancia en Facebook y residentes que reconocen abiertamente haberse armado para defender sus propiedades son el resultado de meses de inseguridad.

El Campello y Sant Joan, los mayores repuntes

El dato más alarmante en términos de tendencia corresponde a El Campello, que experimentó un incremento del 106,7% en los robos con fuerza en domicilios, al pasar de 45 casos en 2024 a 93 en 2025.

Sant Joan d'Alacant siguió una trayectoria similar, con un repunte del 81,8% (de 33 a 60 robos). Calp (+24,3%), Santa Pola (+32,5%) e Ibi (+30,0%) también registraron incrementos muy superiores al +3,8% del conjunto provincial.