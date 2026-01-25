Rescatan en Alicante a un lesionado en una carrera de montaña y un senderista accidentado

Los bomberos del Consorcio provincial de Alicante se han movilizado este domingo para rescatar a un deportista que se ha lesionado durante una carrera de montaña en Benimantell y a un senderista con un golpe en la cabeza en la sierra de Bernia, en Xalò, informa EFE.



Respecto al deportista, ha sufrido una que le ha provocado un intenso durante una carrera de montaña en el Ponoig, por lo que ha activado al Grupo Especial de Rescate (GER) del Consorcio y el helicóptero Alpha 1, aunque las fuertes rachas de viento han impedido el acceso aéreo directo hasta el afectado.



Así, los rescatadores y, tras una primera atención, lo han trasladaron a un punto donde ya ha podido ser evacuado en helicóptero hasta Finestrat.

En el operativo han participado también servicios sanitarios de la Generalitat, según han explicado desde el Consorcio de bomberos.



Además, un hombre ha sido rescatado en helicóptero tras sufrir que le ha causado un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado mientras practicaba senderismo en la cara sur de la sierra de Bernia, en el término municipal de Xaló.

Para el rescate se ha movilizado el Grupo Especial de Rescate (GER) del Consorcio y el helicóptero Alpha 1, cuyo médico ha valorado antes de la evacuación al herido, que ha sido y de allí le han llevado a un centro hospitalario.

