Elda estrena la nueva plaza Conchi Gran: así se transforma el acceso al centro histórico

Elda se viste de gala para inaugurar de manera oficial la nueva plaza Conchi Gran, un espacio público recuperado para la ciudadanía en pleno corazón del barrio de La Purísima. El acto oficial de inauguración tendrá lugar este jueves a partir de las 20:00 horas, en un evento concebido como un encuentro festivo y abierto a la participación de todos los vecinos, vecinas, colectivos y entidades de la ciudad.

Este renovado enclave urbano se sitúa estratégicamente al final de la calle Nueva, justo frente a la plaza Joan Miró. Las obras han transformado por completo la zona, convirtiéndola en un área totalmente accesible, moderna y especialmente diseñada para el esparcimiento familiar, el disfrute de los ciudadanos y la convivencia comunitaria.

La denominación de este espacio público rinde un sincero homenaje a Conchi Gran Maestre, una de las figuras más respetadas y clave en la historia del activismo vecinal, social y feminista de Elda. Así lo destaca el Ayuntamiento, quien valora que a lo largo de su dilatada trayectoria local, se consolidó como un referente fundamental en la lucha por los derechos del vecindario, la mejora constante de los barrios y el fomento de la cohesión social.

La propuesta de dar el nombre de la histórica activista a esta plaza nació del gobierno local y recibió el respaldo unánime de todos los grupos municipales del Consistorio.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha recordado que este paso es un merecido reconocimiento tanto para ella como para los propios vecinos de un barrio emblemático que acogió hace unos ocho siglos el primer asentamiento urbano de la ciudad, destacando además su relevancia para el futuro de la capital del Medio Vinalopó.

Esta remodelación, ejecutada bajo la dirección de la Concejalía de Espacio Público e Inversiones, forma parte del ambicioso plan integral de reurbanización y transformación urbana del Centro Histórico y del barrio de La Purísima.

Los trabajos se unen a las intervenciones ya realizadas en la plaza Joan Miró y la calle Nueva, logrando un acceso al casco histórico totalmente renovado, dotado de mayor accesibilidad, iluminación de última generación y nuevas zonas verdes.

La actuación, recuerdan desde el consistorio, conecta directamente con la reurbanización de los alrededores de la iglesia de Santa Ana y la recuperación y puesta en valor de los viales de acceso al Castillo de Elda. Con este conjunto de proyectos, el Ayuntamiento busca consolidar una infraestructura urbana mucho más humana, moderna y sostenible.

El Ayuntamiento concluye haciendo un llamamiento a toda la población eldense para que se sume a este emotivo homenaje y descubra un nuevo punto de encuentro que celebra el incansable trabajo asociativo de la ciudad.