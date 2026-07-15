La reurbanización de Santa Ana ya es una realidad: así luce el renovado casco histórico y patrimonial de Elda

El Ayuntamiento de Elda ha concluido las obras de reurbanización y mejora de la accesibilidad en el entorno de la iglesia de Santa Ana, una actuación que ha permitido recuperar y poner en valor el corazón del Casco Histórico de la ciudad. Con esta intervención, el municipio gana un nuevo espacio pensado para el paseo, el descanso y el disfrute al aire libre, en el que las personas pasan a ocupar el centro de la vida urbana. La obra, incluida en el plan ‘Elda parte de ti’ y financiada a través de Fondos Europeos, se suma a otras actuaciones ya ejecutadas en el centro histórico y consolida el proceso de transformación urbana impulsado por el gobierno local.

La presentación de la actuación contó con la presencia del alcalde de Elda, Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat; la directora del área de Inversiones, Raquel Fernández, y el ingeniero municipal Bienvenido Bonmatí. Durante el recorrido por el nuevo espacio, el alcalde subrayó la relevancia de esta obra dentro del conjunto de inversiones municipales y destacó su impacto sobre el futuro de la ciudad. En este sentido, señaló que se trata de una de las intervenciones “más importantes y emblemáticas” del plan municipal.

Alfaro quiso poner en valor el alcance de la obra y afirmó que “esta intervención marcará un antes y un después en el futuro de nuestra ciudad”. El regidor también defendió el trabajo realizado en el corazón histórico de Elda y aseguró que el municipio ha sabido actuar sobre una zona que, según su visión, necesitaba una transformación profunda. “Hemos intervenido en un Centro Histórico que agonizaba y que ahora va a recuperar su esplendor gracias a estas inversiones”, manifestó el alcalde, que aprovechó para felicitar al departamento de Espacio Público e Inversiones por la planificación, el diseño y la ejecución de los proyectos desarrollados en los últimos años.

El alcalde recordó además que el proceso de regeneración urbana no es reciente. “El 1 de marzo de 2021 anunciábamos el proyecto de reforma de la Plaza de Arriba”, rememoró Alfaro, antes de añadir que “la realidad es que cinco años y cuatro meses después culminamos esta importante obra que supone intervenir en más de 15.000 metros cuadrados de nuestro Casco Antiguo, con reformas de calles y plazas”. Con estas palabras, el primer edil quiso subrayar la magnitud de la actuación y su continuidad en el tiempo como parte de una estrategia global para revitalizar el centro histórico.

A través del plan ‘Elda parte de ti’, el Ayuntamiento ha renovado y modernizado distintos espacios del Centro Histórico, entre ellos la Plaza de Arriba, la Plaza Joan Miró, todo el entorno del Castillo, las calles Nueva, Colón y Ortega y Gasset, la Plaza Conchi Gran y el entorno de Santa Ana. Estas actuaciones han permitido mejorar la imagen urbana de la zona, reforzar su accesibilidad y crear espacios más amables para el uso ciudadano.

Rubén Alfaro en el entorno de Santa Ana. Ayuntamiento de Elda

El consistorio considera que esta batería de inversiones ha sido clave para reactivar una parte de la ciudad que durante años había sufrido una notable pérdida de protagonismo.

En el caso concreto del entorno de Santa Ana, la remodelación ha permitido unir este espacio con la Plaza de Arriba, configurando un conjunto peatonal de 4.200 metros cuadrados en uno de los enclaves más representativos de la ciudad. La actuación ha incorporado nuevo arbolado de gran porte, una mejora sustancial de la accesibilidad, mobiliario urbano, zonas estanciales y una pérgola de más de 60 metros cuadrados.

También se ha instalado iluminación LED, se ha renovado toda la red de aguas pluviales y se han incorporado dos elementos orientados al uso familiar y de convivencia: un dispensador de agua refrigerada y una fuente de chorros para el disfrute de los más pequeños.

Valor patrimonial

El alcalde también destacó el valor patrimonial de la intervención y señaló que en el pavimento se ha marcado la ubicación de los cimientos de la antigua iglesia. Además, explicó que el Ayuntamiento continúa trabajando con la Conselleria de Cultura para estudiar y poner en valor el resto de hallazgos localizados en la zona. “Nos queda por poner en valor el resto de hallazgos que, junto con la Conselleria de Cultura, estamos estudiando y trabajando para llevar a cabo un proyecto que permita su aprovechamiento y disfrute por toda la ciudadanía”, indicó Alfaro.

La actuación del entorno de Santa Ana se enlaza, además, con otra infraestructura relevante para la movilidad del centro urbano: el parking de Emérito Maestre. Según explicó el alcalde, este aparcamiento contará con 160 plazas públicas y gratuitas y estará situado a menos de cuatro minutos caminando del nuevo espacio reurbanizado.

El entorno de Santa Ana de Elda, completamente rehabilitado. Ayuntamiento de Elda

Sobre esta obra, Alfaro afirmó que “ofrecerá muchas más plazas de aparcamiento que las que había en este entorno” y defendió que también se trata de una decisión valiente, ya que se está actuando sobre un solar de más de 6.500 metros cuadrados.

El primer edil cerró su intervención reivindicando el modelo de ciudad que defiende su equipo de gobierno. “En definitiva, todo esto demuestra que tenemos un modelo de ciudad y es el que este gobierno, de manera concienzuda y con trabajo y valentía, pone al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas que ya pueden disfrutar de este magnífico entorno”, concluyó. Con la finalización de las obras de Santa Ana, Elda da un paso más en la recuperación de su casco histórico y consolida una transformación urbana que combina patrimonio, accesibilidad, espacio público y vida vecinal.