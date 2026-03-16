ASAJA Alicante y Riegos de Levante unen fuerzas "por el agua y el desarrollo del Camp d’Elx"

La Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Alicante y la Comunidad General de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura han formalizado esta mañana un convenio de colaboración destinado a reforzar su trabajo conjunto en defensa del sector agrario y de los recursos hídricos de la provincia.

El acuerdo también busca mejorar la asistencia y los servicios dirigidos a agricultores, ganaderos y regantes.

El documento crea un marco estable de cooperación que permitirá impulsar proyectos orientados al desarrollo agrario del Camp d’Elx, una de las zonas agrícolas más emblemáticas del sureste español.

"Se trata de una alianza con gran potencial: compartimos objetivos y valores, y con esta oficina tan bien ubicada podremos actuar de forma más coordinada en todo lo que afecta a nuestros agricultores, especialmente en la reivindicación del agua", destacó José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante.

Gracias al acuerdo, Riegos de Levante pone a disposición de la organización agraria un espacio en su sede del Parque Agroalimentario para abrir una nueva oficina de ASAJA en Elche.

Este punto de atención, situado junto a las oficinas de la comunidad de regantes, facilitará el acceso a servicios de asesoramiento, gestión y acompañamiento administrativo. La oficina atenderá al público de lunes a viernes, tanto en horario de mañana como de tarde.

El presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, subrayó el valor estratégico de la iniciativa: "No podríamos haber elegido un sitio mejor. Aquí los agricultores tienen a su alcance tanto el agua como los servicios técnicos y administrativos que necesitan".

El convenio contempla además actuaciones conjuntas en ámbitos clave como la modernización del regadío, la formación y cualificación profesional, la gestión de ayudas y la promoción de prácticas sostenibles que contribuyan a la protección del medio ambiente.

Tradición y compromiso con el campo

ASAJA Alicante es la principal organización agraria de la provincia, con más de cuatro décadas representando los intereses de agricultores y ganaderos.

Su labor se centra en la defensa del agua, la rentabilidad de las explotaciones y la modernización del sector, ofreciendo asesoramiento técnico, formación y gestión de ayudas con un equipo especializado y de amplia experiencia.

Por su parte, la Comunidad General de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura es una de las entidades de regantes más relevantes del sureste peninsular y una de las mayores de Europa.

Gestiona una amplia red de infraestructuras hidráulicas que abastece a decenas de miles de hectáreas en municipios como Elche, Crevillente y Orihuela, siendo pieza clave en el desarrollo agrícola y económico de la zona.

Actualmente administra unas 25.000 hectáreas de cultivo y lidera proyectos de modernización, digitalización y eficiencia hídrica para garantizar un uso responsable del agua.

Con esta firma, ambas organizaciones consolidan su relación histórica y renuevan su compromiso con el futuro del campo alicantino. Entre sus prioridades figuran la defensa del Trasvase Tajo-Segura, la consecución del Vertido Cero, la garantía de recursos suficientes y la promoción de un modelo agrícola eficiente, sostenible y competitivo.