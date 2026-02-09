Cuatro ladrones detenidos por robar con violencia 2.000 euros en gafas de sol en una óptica de Elche

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, han sido detenidas por robar ocho pares de gafas de sol valoradas en 2.000 euros de una óptica en la pedanía ilicitana de La Marina.

Los presuntos autores realizaron el hurto por el que están acusados de un delito de robo con violencia e intimidación, el pasado 30 de enero, sobre las 17:00 horas, cuando dos mujeres accedieron al establecimiento con la intención de distraer a una de las trabajadoras.

Mientras la trabajadora estaba distraída, otros dos ladrones aprovecharon el momento para entrar en el local y dirigirse directamente a un panel expositor de gafas de sol, del que sustrajeron ocho pares.

Al ser descubiertos por una trabajadora que intentó recuperar las gafas robadas, los ladrones reaccionaron de manera violenta, forcejeando con la trabajadora e intentando tirarla al suelo para facilitar su huida.

Otro empleado bloqueó la salida, pero los ladrones consiguieron hacerse paso empujando violentamente tanto a los trabajadores como a la puerta de salida y escapando del lugar en un vehículo.

De inmediato, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes de los Puestos Principales de Santa Pola y Guardamar del Segura.

Los trabajos de investigación permitieron localizar el vehículo utilizado por los autores, que fue localizado en un camping de Guardamar del Segura.

Los agentes establecieron un punto de vigilancia en el camping que permitió identificar y detener a los cuatro presuntos responsables. Se trata de dos mujeres y dos hombres, de entre 22 y 41 años de edad, que formaban dos parejas, todos ellos con antecedentes por hechos similares.

Los detenidos se encontraban alojados en el citado camping y se pudo constatar que se trataba de un grupo itinerante especializado en este tipo de robos. Asimismo, se logró recuperar un par de gafas de sol valoradas en unos 300 euros, que fueron devueltas a la óptica afectada.

Los detenidos, a quienes se les imputa un delito de robo con violencia e intimidación, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Elche, que decretó su ingreso en prisión preventiva.