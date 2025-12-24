Los dos detenidos por el doble homicidio de Elche pasan a disposición judicial tras declarar ante la Guardia Civil

Momento en el que los detenidos todavía se encontraban atrincherados en la vivienda. Morell EFE

Los dos hombres arrestados por el doble homicidio ocurrido en una vivienda de la pedanía ilicitana de La Marina ya se encuentran en manos de la Justicia tras prestar declaración ante la Guardia Civil, según confirma la Agencia EFE.

El caso queda ahora en el Juzgado de Instrucción número 3 de Elche, que ha asumido la investigación.

Los sospechosos, de 19 y 35 años y nacionalidad polaca, fueron trasladados a dependencias judiciales después de permanecer detenidos en calabozos separados, una medida adoptada para evitar cualquier tipo de contacto entre ellos.

Los hechos se remontan al pasado lunes, cuando ambos individuos se atrincheraron durante horas en el chalet de un ciudadano alemán situado en una zona aislada.

Al parecer, no era la primera vez que accedían al inmueble, ya que constaban antecedentes por varios intentos previos de entrada en la misma vivienda.

El propietario alertó a tres compatriotas tras detectar a los asaltantes a través de las cámaras de seguridad. Estos se desplazaron hasta la casa con la intención de disuadirlos, pero fueron brutalmente agredidos.

El ataque acabó con la vida de dos hombres, de 62 y 50 años, y dejó gravemente herido a un tercero, también de 50 años.

Vecinos de la zona escucharon los gritos y presenciaron parte de la violencia, lo que les llevó a salir en busca de ayuda.

Una patrulla de la Guardia Civil fue la primera en llegar y localizó a los presuntos autores, a quienes los agentes reconocieron por intervenciones anteriores relacionadas con el mismo inmueble.

El arresto se produjo alrededor de las 14 horas del martes, casi 20 horas después del crimen, tras un amplio dispositivo policial. El juzgado ha decretado el secreto de las actuaciones mientras continúan las diligencias.

Mientras tanto, la atención se centra ahora en la evolución del tercer afectado. Según adelantaba EL ESPAÑOL en otro artículo, se trata de Gretuel, un pensionista alemán que permanece ingresado en estado crítico en el Hospital General de Elche tras recibir fuertes golpes en la cabeza.

Las próximas horas son decisivas para su supervivencia en esta Nochebuena. De fallecer, el suceso podría convertirse en un triple crimen que ha conmocionado a esta zona del litoral sur de la provincia de Alicante.

Críticas a la ley

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha mostrado su indignación y profunda preocupación tras el asesinato de dos personas en una pedanía ilicitana.

Ruz ha calificado de "gravísimo" y de "escándalo" que estas personas regresaran a la calle tras las detenciones previas. A su juicio, esta reincidencia "se ha llevado por delante la vida de dos personas", lo que demuestra que "las leyes hacen aguas".

El alcalde ha ido más allá y ha señalado no solo a la normativa vigente, sino también a "los responsables de que las leyes se cumplan".

En su opinión, lo sucedido es una prueba clara de "la laxitud de la ley" y de un sistema que no protege adecuadamente a las víctimas ni a los propietarios.