Los dos detenidos por el doble crimen de Elche asaltaron un concesionario y lesionaron a tres policías tres días antes

Los dos sospechosos implicados en el crimen de Elche ya habían protagonizado días antes un episodio delictivo en la ciudad.

El pasado viernes irrumpieron en un concesionario de vehículos próximo al estadio Martínez Valero y, tras forzar un coche estacionado en la zona, sustrajeron diversos objetos de escaso valor, entre ellos un gorro de Papá Noel, chicles y medicamentos.

La intervención policial se saldó con su detención tras un forcejeo con cuatro agentes de la Policía Nacional, tres de los cuales sufrieron lesiones leves.

Los dos hombres arrestados por el doble homicidio ocurrido en una vivienda de la pedanía ilicitana de La Marina ya se encuentran en manos de la Justicia tras prestar declaración ante la Guardia Civil este mismo miércoles.

El caso queda ahora en el Juzgado de Instrucción número 3 de Elche, que ha asumido la investigación.

Los sospechosos, de 19 y 35 años y nacionalidad polaca, fueron trasladados a dependencias judiciales después de permanecer detenidos en calabozos separados, una medida adoptada para evitar cualquier tipo de contacto entre ellos.

Varios episodios violentos

Los dos detenidos por el doble homicidio de Elche protagonizaron varios incidentes graves el pasado viernes en las inmediaciones del estadio Martínez Valero, según adelanta El País. Fuentes de la investigación sitúan a ambos implicados en distintos hechos delictivos cometidos a plena luz del día, que acabaron provocando una intervención policial.

Tras irrumpir en un concesionario de vehículos usados de la zona y huir entre amenazas, los sospechosos intentaron asaltar un coche de alta gama estacionado en las proximidades. La rápida reacción de los trabajadores permitió alertar a la Policía Nacional, que localizó a los individuos poco después.

Durante la identificación, los arrestados reaccionaron con extrema violencia, obligando a los agentes a solicitar refuerzos. El forcejeo se saldó con tres policías heridos leves antes de que ambos fueran reducidos y trasladados a dependencias policiales, donde su actitud agresiva se mantiene.

El doble crimen

Los hechos se remontan al pasado lunes, cuando ambos individuos se atrincheraron durante horas en el chalet de un ciudadano alemán situado en una zona aislada.

Al parecer, no era la primera vez que accedían al inmueble, ya que constaban antecedentes por varios intentos previos de entrada en la misma vivienda.

El propietario alertó a tres compatriotas tras detectar a los asaltantes a través de las cámaras de seguridad. Estos se desplazaron hasta la casa con la intención de disuadirlos, pero fueron brutalmente agredidos.

El ataque acabó con la vida de dos hombres, de 62 y 50 años, y dejó gravemente herido a un tercero, también de 50 años.

Vecinos de la zona escucharon los gritos y presenciaron parte de la violencia, lo que les llevó a salir en busca de ayuda.

Una patrulla de la Guardia Civil fue la primera en llegar y localizó a los presuntos autores, a quienes los agentes reconocieron por intervenciones anteriores relacionadas con el mismo inmueble.

El arresto se produjo alrededor de las 14 horas del martes, casi 20 horas después del crimen, tras un amplio dispositivo policial. El juzgado ha decretado el secreto de las actuaciones mientras continúan las diligencias.

Mientras tanto, la atención se centra ahora en la evolución del tercer afectado. Según adelantaba EL ESPAÑOL en otro artículo, se trata de Gretuel, un pensionista alemán que permanece ingresado en estado crítico en el Hospital General de Elche tras recibir fuertes golpes en la cabeza.

Las próximas horas son decisivas para su supervivencia en esta Nochebuena. De fallecer, el suceso podría convertirse en un triple crimen que ha conmocionado a esta zona del litoral sur de la provincia de Alicante.