El 2023 en Elche: año de "esperanza", cambios e hitos históricos

"El 2023 ha sido un año para la esperanza, tanto en el ámbito local como autonómico", señala el alcalde de Elche, Pablo Ruz. El regidor ilicitano repasa un curso movido y con grandes acontecimientos en la ciudad, que han incluido desde un cambio de gobierno hasta el lanzamiento del primer cohete privado en Europa.

Lo más señalado en los 12 meses para Ruz ha sido la victoria en las elecciones del pasado 28 de mayo del PP y la formación de gobierno posterior con Vox en lo que históricamente es un feudo socialista. En la segunda legislatura popular ha habido "un hito en cada mes", manifiesta.

"En julio se puso en marcha el gobierno, algo que en lo personal fue un cambio drástico de vida. Mi familia lo entiende y lo comprende, y aparte el equipo del que me he rodeado está igual de involucrados, no nos importa ganar las elecciones, queremos hacerlo bien en estos cuatro años".

[Esta es la farmacia más antigua de Elche: 135 años de historia a través de tres siglos]

En agosto se celebraron unas fiestas "con total normalidad en las calles y con muchísima gente", recuerda, "y en septiembre fue el lanzamiento de PLD Space". El despegué de la aeronave Miura 1, el primer cohete privado europeo, llevó a Elche a la historia con un vuelo de poco más de cinco minutos, colocando a España en la carrera espacial global. La empresa de Elche recogió los frutos de un trabajo que comenzó en la Universidad Miguel Hernández (UMH) hace más de una década y ahora ya están desarrollando el lanzador orbital Miura 5, con el que comenzarán sus operaciones comerciales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento de Elche - Ajuntament d'Elx (@ajuntamentelx)

Tras el acontecimiento que situó a la ciudad en el panorama internacional, "llegó octubre y la puesta en marcha los distritos", resalta Ruz, quien escoge la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) como momento destacado de noviembre. En diciembre, la Navidad supone "el colofón a seis meses de trabajo intenso", sentencia.

El tiempo, según el alcalde, "está demostrando que hay otra forma de hacer las cosas y que es positiva". El primer edil resalta que el equipo municipal ya tenía un proyecto de ciudad en mente, "no hemos llegado para ver qué hacemos, hemos llegado para ver cómo aplicamos lo que llevamos preparando durante muchos años a base de salir a la calle y escuchar a la gente".

En palabras del ilicitano, "ha sido un buen año por el desbloqueo de importantísimos proyectos que estaban en parálisis durante los últimos ocho cursos y que se van a activar". De esta forma, Elche despide el año con unas navidades que están siendo "memorables" y con una larga lista de actuaciones que cumplir.

Propósitos para el 2024

El alcalde declara que los proyectos más especiales que verán la luz a lo largo del próximo calendario son "el inicio del proyecto del Mercado Central y el nuevo servicio de autobús para dar cobertura a las pedanías". Será un año de "cambios drásticos con mejoras que se van a notar en la ciudad y también en los presupuestos", indica.

Ruz menciona el aumento histórico del 20 % en gasto social, algo que define como "una inversión, porque es un compromiso con las personas que más lo necesitan y los que se encuentran en situaciones difíciles, como las personas con discapacidad o aquellos que requieren del Ayuntamiento con mayor intensidad".

"Esto demuestra el nivel de exigencia que nos aplicamos a nosotros mismos", apunta el regidor. La propuesta del Gobierno municipal está marcada por una reducción general del gasto público, pero también por la inversión. "Las cuentas reservan 57 millones de euros para iniciar recursos y actuaciones que esperamos que den buen resultado en el 2024", concluye.

Sigue los temas que te interesan