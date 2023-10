Elche reúne objetos míticos de leyendas del deporte con Usain Bolt o Pau Gasol

Sentir de nuevo la emoción de los grandes momentos de la historia del deporte es el objetivo de una muestra que reúne en Elche los preciados objetos que lo han hecho posible. La exposición Leyendas del Deporte pone en valor los logros de grandes deportistas como Rafa Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol, Iniesta o Usain Bolt, entre otros muchos.

El edil de Deportes del Ayuntamiento de Elche, José Navarro, ha presentado este miércoles la exhibición junto al responsable de la empresa organizadora Alfonso Noain, quien ha explicado de forma breve la distribución de todos los elementos de la colección. "Muchos de los puntos de la galería cuentan con un código QR que les explica a los asistentes, con voces conocidas del mundo del deporte, la historia del objeto, de la competición o del hito deportivo que se ha querido exponer por parte del museo", ha afirmado el concejal a través de un comunicado.

Entre las piezas expuestas destacan el coche de Fórmula 1 Ferrari rojo de Fernando Alonso, una camiseta y bota firmada de Iniesta en 2010, la raqueta de Rafa Nadal, una zapatilla de Usain Bolt, botas firmadas de Messi y Cristiano Ronaldo o tres antorchas olímpicas de distintas ediciones de los Juegos Olímpicos, entre otros elementos.

También se podrán ver diversidad de camisetas de jugadores nacionales e internacionales y los momentos más notorios del fútbol español. Ahí es donde brillan en particular la Eurocopa de 2008 o el mítico gol de Iniesta que hizo ganar a la Roja un Mundial por primera vez en su historia.

"El valor no es tanto los objetos expuestos, sino más bien, el recordar que somos campeones del mundo", ha reflexionado el responsable de la asociación Museo del Deporte. Yo creo que el coche va a ser la principal atracción de interés de la exposición, no solo por ser un F1, sino por ser además Ferrari y de un color rojo que ya no se fabrica", ha añadido Noain.

La exposición estará disponible del 19 de octubre al 5 de noviembre. Por las mañanas la sala de exposiciones estará habilitada para que los centros educativos puedan realizar visitas guiadas, con monitores deportivos de la propia concejalía. Por la tarde y los fines de semana estará abierto a todo el público. Tendrá el siguiente horario para el público general: de lunes a viernes de 17.00 horas a 21.00 h, sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 y el domingo de 10.00 a 14.00.

