Fernando Alonso desvela que no se retirará "pronto" y lanza un aviso: "El deseo de ganar está ahí"

Fernando Alonso es uno de los pilotos más carismáticos de la Fórmula 1. El español sigue batiendo récords en el 'Gran Circo' y el último de ellos ocurrió en Singapur. El Marina Bay se convirtió en el único en superar los 100.000 kilómetros en carrera sobre el asfalto, lo que demuestra su alargada trayectoria profesional.

A sus 41 años, Fernando Alonso sigue empeñado en seguir cumpliendo temporadas al más alto nivel. La edad no parece influirle y el español sigue con la misma ambición que cuando empezó en la Fórmula 1, allá por 2001. En Aston Martin parece haber rejuvenecido y ha encontrado esa segunda juventud con la escudería británica.

El propio bicampeón del mundo ha confirmado que no prevé su retirada a corto plazo. "El 99 % de las veces fracasas, pero la única vez que triunfas hace que la espera y todo el trabajo realizado merezcan la pena. El deseo de ganar siempre está ahí. Lo tuve desde el primer día y sigo teniendo el mismo nivel ahora mismo. No pararé pronto", explica Alonso en una entrevista concedida a Aston Martin.

Unas palabras que refrendan la ambición del español, que siempre se ha mostrado con un ímpetu y una ambición desmedida por conseguir la victoria en cada carrera, aunque no le hayan salido las cosas como esperaba muchas veces. Una historia que le ha acompañado en los últimos años, desde 2012.

"En cada carrera que empiezo, incluso si no somos lo suficientemente fuertes para luchar por la victoria, hay un 1% de mí que todavía espera que ése sea el día en que vuelva a ganar", explica Fernando Alonso en las declaraciones a su escudería.

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Italia. Aston Martin

La F1, su mayor devoción

Otro de los aspectos que trató Fernando Alonso fue la enorme presencia que tiene la Fórmula 1 en su vida. El piloto ovetense dejó claro que elegiría formar parte de ella si tuviese que hacerlo cada día, unas declaraciones que ponen de manifiesto las ganas que tiene por seguir dentro del mundo de automovilismo.

"Correr en Fórmula 1 es lo que más me gusta hacer. Es la mejor categoría del mundo, el pináculo del automovilismo. Si pudiera elegir una cosa que hacer cada vez que me levanto por la mañana, seguiría eligiendo ser piloto de F1", zanjó Fernando Alonso sobre sus ganas de continuar en activo. Además, también se encargó de asegurar que no le extraña su longevidad, puesto que es algo que ya rondaba su cabeza desde joven.

"Pero, si una versión más joven de mí pudiera verme pilotando al más alto nivel en la F1 a la edad de 42 años, no se sorprendería porque, incluso en ese entonces, sabía cuánto amaba las carreras", terminó Fernando Alonso.

