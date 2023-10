Un agente fuera de servicio acaba en el Hospital tras ser golpeado por un ladrón con una botella rota en Elche

Agentes de la Policía Local de Elche han detenido a un varón de 17 años por agredir a un agente fuera de servicio con el cristal de una botella fracturada al impedir la huida en un robo. El pasado mes de septiembre, mientras el agente circulaba con su vehículo particular por la calle Puerta de Alicante observó a un varón con capucha y el rostro cubierto cómo portaba en su mano una botella de vidrio mientras discutía y daba voces al que parecía ser el responsable del establecimiento 24 horas que estaba justo detrás de ellos.

El propio agente fuera de servicio vio segundos más tarde cómo rompía la botella contra el suelo y empuñaba el cuello de vidrio para marcharse después por la parte trasera del colegio Ferrández Cruz. De esta forma, dio la vuelta a la manzana, se identificó como policía y le dio el alto a la vez que se apeaba del vehículo para interceptarlo.

Ante este hecho, el implicado se abalanzó contra él y sin mediar palabra le clavó el cuello de la botella en el abdomen e inició la huida. El agente inició una persecución hasta que lo alcanzó en la Plaza Jaime I, donde volvió a pedirle que cesara en su actitud, pero el sospechoso se puso en guardia con los brazos en alto y puños cerrados, con la intención de volver a agredirle. Finalmente, pudo reducirlo tras oponer gran resistencia.

A su vez, la Sala Operativa 092, había recibido aviso de un robo en un establecimiento 24 horas y que el sujeto había vuelto tras la sustracción con una botella de cristal para agredir al dueño. La patrulla que se dirigía al lugar fue requerida por unos viandantes que informaron que un policía tenía retenido al sujeto.

A la llegada de los agentes, se encontraron al compañero sangrando abundantemente por la zona abdominal mientras retenía al implicado. Fue auxiliado por los compañeros y se solicitó soporte sanitario para su traslado al hospital, donde requirió de diez puntos de sutura para su curación.

El sospechoso fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Otra agresión

Nueva agresión policial en Elche. La Policía Local ha detenido a un conductor de un patín eléctrico en estado de embriaguez por agredir a un agente. El pasado mes de septiembre una dotación policial vio a un hombre que conducía un patinete mientras se tambaleaba por encontrarse en situación de embriaguez. Los agentes le dieron el alto y comprobaron que desprendía un fuerte olor a alcohol. En el momento de proceder a su identificación, el sujeto comenzó a mostrarse rebelde y nervioso y evitó colaborar con los agentes.

Durante su registro superficial se le encontró en el interior del calcetín del pie izquierdo un trozo de plástico con una sustancia de color blanco, al parecer anfetamina, que le fue intervenida. Asimismo, los agentes de la policía le dieron el alto al avistar que al conductor le fallaba el equilibrio.

La policía realizó una prueba de alcoholemia con un resultado en la primera prueba de 0,94mg en aire espirado, instante en el que el implicado comenzó a increpar a los agentes con frases en voz alta como: “no sé porque me habéis parado, en vez de hacer otras cosas más importantes. No paráis de tocarme los huevos y no valéis para nada”.

Un agente le indicó que dejase de gritar y el sujeto respondió con un empujón, lo que provocó el tropiezo del policía contra un vehículo estacionado. El varón, de 40 años, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

