Pablo Ruz quiere una subsede del Museo Arqueológico Nacional en Elche para traer la Dama cada cuatro años

Una subsede del Museo Arqueológico Nacional para facilitar la vuelta de la Dama de Elche. Ese es el plan que propone el nuevo alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, y que planteará al Gobierno que salga de las urnas del 23 de julio un "calendario de estancias". El objetivo es que así el busto ibero pueda exhibirse en su ciudad de origen durante unos meses cada cuatro o cinco años.

Ruz apuesta por este calendario de estancias como la mejor solución para conseguir la cesión temporal por parte del Ministerio de Cultura. Así lo recoge en una entrevista concedida a la Agencia Efe en la que ha detallado su plan para convencer a las autoridades en Madrid de esta nueva cesión.

El alcalde cree que "la única posibilidad" de obtener el visto bueno para el traslado temporal es que el MAN cuente con una subsede en la ciudad, cuya gestión sería compartida con el Ayuntamiento.

[¿Cuál es el estado de la Dama de Elche que impide su traslado? Los informes están por hacer]

"Las colecciones nacionales nunca se van a disgregar porque está establecido por ley, y quien diga lo contrario no sabe cómo funciona Patrimonio", según Ruz, quien ha insistido en que "querer que la Dama esté permanentemente en Elche es un error" y provocaría "un enfrentamiento con las instituciones nacionales que no conduce a nada y que no es viable".

Pero, ha proseguido el alcalde del PP, "poder establecer que cada cinco años venga la Dama a su cuidad durante cuatro meses" es un objetivo "sencillo": "Si la Diputación de Alicante ha podido conseguir a los Guerreros de Xi'an (que se exhiben en el Museo Arqueológico Provincial), que son de terracota y que tienen dos mil años, en una exposición temporal, ¿cómo no vamos a poder traer a nuestra Dama, que es de piedra caliza?". Y como sucede con ellas, considera que esas exhibiciones temporales serán un "revulsivo turístico" para Elche.

Ruz ha explicado que si las elecciones del 23 de julio hacen presidente a su compañero Alberto Núñez Feijóo, la Dama estará más cerca porque en una reciente visita a la ciudad el líder del PP "se comprometió a que si los informes lo acreditan, la Dama va a venir".

El apoyo de Feijóo

"Feijóo sabe perfectamente la situación. Es muy conocedor y partidario (de la cesión temporal) siempre que los informes preceptivos lo respalden", ha apostillado Ruz, quien en los últimos cuatro años ha sido senador y en la Cámara Alta ha coincidido con el candidato del PP a la Moncloa.

Pese a la importancia simbólica y turística de la pieza, ha recalcado que en materia patrimonial y cultural "Elche es mucho más que la Dama" como lo reflejan sus tres patrimonios de la Humanidad por la UNESCO: el Palmeral, el Misteri d'Elx y el Museo de Pusol, y otros atractivos de calado cultural como la red de acequias, el entramado urbano, a las torres vigía, el futuro del edificio de las Clarisas como espacio para la cultura, el uso de la torre de La Calahorra y la basílica de Santa María, cuya restauración debe ser culminada.

Del Palacio de Congresos impulsado por la Diputación de Alicante, ha afirmado que quiere que "se construya cuanto antes" después de que el anterior equipo haya puesto "ciertos palos en las ruedas" para un equipamiento en el que la institución provincial consignará "muy pronto" el dinero.

Ruz está convencido de que el bipartito con Vox "va a salir bien" porque hay "sintonía absoluta" con la portavoz local de su socio, Aurora Rodil, de quien ha destacado su "sensatez", "diálogo y mucha capacidad para entender".

El alcalde del PP, que en la entrevista ha mencionado al socialista Diego Macià como un "gran alcalde", ha manifestado que ya han demostrado que el bipartito "no viene a comerse a nadie ni a imponer nada" sino que toma decisiones "con sensatez, normalidad y mucho sentido común".

[Primera manifestación contra el Gobierno de PP y Vox de Elche para pedir que no retiren carriles bici]

Entre muchos proyectos ha destacado una mayor mirada en las pedanías y continuar con la construcción de carriles bici aunque "de otra manera". Eso sí, ha confirmado que eliminará dos tramos que "no funcionan": el de Juan Carlos I por el colegio Jesuitinas y el comprendido entre el Matadero y el instituto de la Asunción. Frente a las críticas recibidas por la reversión de estos dos tramos, ha opinado que detrás hay una "pataleta política" de Compromís.

Una de las líneas estratégicas de su mandato será "hacer un esfuerzo" para ir de la mano con la ciudad de Alicante en busca de actuaciones fundamentales, como la conexión ferroviaria del aeropuerto, y ha valorado su relación personal con Luis Barcala, a quien ve un "extraordinario" alcalde de Alicante y con él quiere sentarse para "visualizar ese entendimiento".

Del futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado su proyecto para conectar por tranvía Elche con el Parque Empresarial y Torrellano desde Carrús, un barrio por el que ha recalcado que apostará estos años.

