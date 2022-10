Elche exhibe su fortaleza para acoger la Agencia Espacial: las dos únicas firmas españolas del sector

El pasado 6 de octubre, el anuncio del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), marcaron el pistoletazo de salida de la candidatura de Elche para acoger la Agencia Espacial Española en el proceso abierto por el Gobierno central.

Desde entonces no han parado de sucederse las adhesiones y ya van más de 20 de instituciones y empresas, entre otras de las universidades UMH y CEU de la localidad, el Ayuntamiento de Alicante, colegios profesionales, sindicatos, empresas... "Estamos en el proceso de presentar una candidatura sólida, solvente y viable", explica su alcalde, el socialista Carlos González.

Y es que el próximo 7 de noviembre termina el plazo para presentar candidaturas a una agencia por la que Elche compite con Sevilla, Huelva, Las Palmas, Tres Cantos-Robledo de Chavela o Teruel, que ha anunciado que quiere impugnar los requisitos.

De hecho, hoy está previsto que el pleno del Consell valenciano ratifique in situ esta propuesta como la oficial de la Comunidad Valenciana ya que Elche cumple con todos los requisitos publicados en el BOE para concurrir al proceso.

La empresa ilicitana PLD Space exhibe en Madrid el primer cohete espacial español .

"Son fundamentalmente cinco los requisitos y los cumplimos todos de sobra, pero es que en tres de ellos somos la mejor opción", señala González. Primero, porque la candidatura ilicitana ya tiene una sede recién construida en el Campus Tecnológico del parque empresarial de Elche, ubicado en la pedanía de Torrellano.

"Disponemos de un edificio moderno ya disponible, sostenible, vanguardista y flexible con 3.000 metros cuadrados para poder acoger la sede desde ahora mismo", asegura el alcalde.

En cuanto a la segunda fortaleza de Elche es su tejido empresarial en el ámbito aeroespacial. La empresa ilicitana PLD Space es la única firma española capaz de enviar cohetes al espacio, como lo ha demostrado con los proyectos Miura 1 y Miura 5, los primeros cohetes comerciales de toda Europa.

También en Elche se encuentra Emxys, ubicada en el Parque Científico de la UMH, que fabrica satélites espaciales comerciales para telecomunicaciones. "Hay ciudades con empresas aeronáuticas, pero sólo Elche tiene ya un tejido empresarial aeroespacial", añade González.

Y por último, las comunicaciones y transportes. A 5 minutos de la ubicación elegida para la agencia está el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, el quinto de España y con más de 100 vuelos internacionales directos. Y en una franja de apenas 15 minutos, Elche cuenta con dos estaciones de tren Alta Velocidad, la suya propia y la de Alicante.

"No me veo por encima de nadie porque no conozco las propuestas concretas de otras ciudades pero lo que está claro es que la apuesta de Elche es muy sólida. Y lo es porque queremos convertirnos en el referente español de un sector de futuro que tiene, en nuestra ciudad, el reconocimiento civil, militar y social", explica el alcalde.

González tiene en la mente el PERTE aeroespacial y cree que la elección de Elche como sede de la agencia española va a potencias la ciudad, su sector aeroespacial y el resto de sectores productivos además de retener y atraer talento y crear puestos de trabajo.

"Además, tenemos una fortaleza intangible que no está sujeta a los requisitos formales: la calidad de vida y el clima de la mejor ciudad del Mediterráneo para vivir y trabajar", concluye González.

