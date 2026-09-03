El calor alargará la temporada turística en la Costa Blanca pero no cambiará el modelo actual por la rigidez sociolaboral

Ni colapso estival del turismo por el calor intenso ni una transformación repentina de la temporada turística hacia patrones tropicales, como en el caso de las Canarias. La acumulación de datos históricos del verano de 2026 en la Comunitat Valenciana -con máximos de llegada de turistas internacionales según FRONTUR y un «lleno técnico» del 95% en los hoteles de Alicante durante agosto- confirma que el modelo de sol y playa de julio y agosto en la provincia y la Comunitat sigue siendo imbatible.

Sin embargo, bajo este techo estival, los expertos y el propio sector hotelero constatan la consolidación de un "modelo mediterráneo ampliado" de la temporada turística. La ventana de alta ocupación y rentabilidad ya no se limita a tres meses, sino que se estira con fuerza hacia la primavera y el otoño impulsada por la búsqueda de confort térmico, mientras los calendarios escolares y laborales de Europa (incluida España) siguen protegiendo el gran pico turístico de verano.

Y es que el debate técnico y académico sobre cómo transformará el calentamiento global el mapa turístico de la Comunitat Valenciana ha encontrado en los últimos datos oficiales un escenario de extraordinaria complejidad. Frente a las hipótesis más sombrías que vaticinan un abandono progresivo de las playas mediterráneas durante los meses de verano por el calor intenso, la realidad estadística muestra un paisaje muy distinto. La Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), publicada por el Instituto Nacional de Estadística para el mes de julio de 2026, refleja que la Comunitat Valenciana alcanzó un nuevo máximo histórico con la llegada de 1,63 millones de turistas internacionales, un 9,5 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el desembolso económico superó los 2.475 millones de euros, confirmando que la presión térmica no ha aminorado el atractivo estival del destino. Esta firmeza de la demanda se traslada directamente al ámbito local. El Ayuntamiento de Alicante ha hecho públicos los datos facilitados por la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) al Patronato de Turismo Alicante City&Beach, confirmando que la capital ha cerrado el mes de agosto de 2026 con un 95 % de ocupación hotelera, cifra considerada de «lleno técnico» y que supera en casi tres puntos el 92,60 % registrado en agosto de 2025.

El avance se ha repetido de manera constante a lo largo de todo el periodo estival, con cotas del 91,61 % en junio frente al 86,84 % del ejercicio precedente, y del 93,62 % en julio frente al 89 % anterior. Como ayer explicó la concejal de Turismo de Alicante, Ana Poquet, estos indicadores confirman que "la ocupación es ya elevada todo el año y no podemos seguir hablando de temporada alta, media y baja porque la política de turismo segmentado que venimos realizando continúa dando sus frutos".

Sin embargo, tras la contundencia de estas cifras récord subyace una reflexión cada vez más acuciante en el sector hotelero. Diversos profesionales advierten de que las temperaturas excepcionales atribuidas al cambio climático terminarán modificando los hábitos de consumo, abriendo la puerta a que el visitante elija la primavera o el otoño en detrimento de los meses centrales del verano.

Frente a esta tesis, expertos como el director del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, señalan que las llamadas temporadas continentales responden a una rigidez sociolaboral difícil de alterar, donde los calendarios escolares y los periodos vacacionales fijados por las empresas europeas obligan a las familias a concentrar sus viajes entre julio y agosto. Por ello, estiman improbable que la Comunitat Valenciana mute hacia dinámicas puramente tropicales como las del archipiélago canario.

Para aportar luz a este dilema, desde la UA se han hecho diversos estudios sobre la evolución del destino en los últimos años. El Estudio de Impacto Climático en el Turismo de Alicante, elaborado por la Cátedra de Cambio Climático y la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante, constata que las alteraciones del clima no están provocando un rechazo al verano, sino una ampliación progresiva de las condiciones idóneas hacia los meses colindantes.

A esta visión se suman las investigaciones del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, lideradas por el catedrático Jorge Olcina, cuyos trabajos sobre la prolongación del confort térmico demuestran cómo las temperaturas benignas que antes caracterizaban al verano litoral se extienden ahora con solvencia durante mayo, junio, septiembre y octubre.

A partir de estas premisas, los observadores del sector coinciden en que la Comunitat Valenciana evoluciona hacia un modelo mediterráneo ampliado. La combinación de la inercia vacacional continental con la búsqueda de temperaturas más suaves por parte de los segmentos sin cargas familiares o procedentes del norte de Europa no destruirá el pico de verano, sino que ensanchará la ventana de máxima rentabilidad económica a lo largo de seis meses al año.