"Parece que hay que pedir perdón porque te vaya bien": los hoteleros de Alicante en el verano récord de los precios

El sector hotelero de Alicante vive una paradoja esta temporada. Mientras que los datos de ocupación vuelven a tocar su "cima" y consolidan a la Costa Blanca como un motor económico incansable, el malestar de los empresarios con la gestión municipal de la seguridad y la limpieza urbana ha terminado por estallar.

El detonante ha sido una reunión de urgencia celebrada este miércoles a petición de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA). Su presidente, Luis Castillo, cuenta a EL ESPAÑOL cómo trasladaron al Ayuntamiento sus quejas por ambos temas.

"Hay un problema de seguridad creciente que es obvio, sobre todo en la zona centro", denuncia con firmeza Castillo. Según relata el encuentro, que sentó en la misma mesa a las concejalías de Turismo y Limpieza junto al nuevo jefe de la Policía Local, destapó una cruda radiografía de la ciudad: la convivencia con la mendicidad y un severo déficit policial que el sector ya venía advirtiendo a las puertas del verano.

Los números fríos respaldan la salud turística del destino. Tras un arranque en junio en el que se rozó el lleno técnico los fines de semana, julio y agosto han mantenido la inercia con "incluso pequeñas subidas" respecto a un 2025 que ya fue histórico. "Llenar en julio y agosto es lo normal", reconoce Castillo, quien recalca el éxito de igualar o superar en un punto la ocupación del ejercicio anterior en un contexto general complejo.

Sin embargo, el éxito turístico ha venido acompañado de una profunda preocupación por la degradación del espacio público. Castillo pone el foco en la indigencia como uno de los principales problemas de convivencia en Alicante capital, una realidad que asegura "no es creciente en otras ciudades muy cercanas como Elche o Benidorm". Según datos del consistorio aportados en la reunión, ya hay más de un millar de indigentes registrados en la ciudad.

"Están durmiendo en las puertas y alrededores de varios hoteles, y haciendo todo lo que un ser humano no tiene más remedio que hacer", explica Castillo. Y ahí remarca que está preocupado por el impacto que genera la imagen del destino.

El presidente relata episodios concretos como el que ocurre a diario en la calle Juan Bautista Lafora, en el paso de peatones que utilizan los cruceristas para subir al castillo de Santa Bárbara: "Ahí habitan tres o cuatro que se estaban metiendo con todas las personas que pasaban. No puedes ir vendiendo una imagen de ciudad y luego encontrarte con esto".

Déficit policial

Esta crisis de seguridad choca frontalmente con la falta de personal policial en las calles de Alicante. Durante el encuentro, los hoteleros pusieron sobre la mesa que la ciudad cuenta actualmente con 150 agentes de la Policía Local menos que hace 20 años. Una cifra que Castillo califica como "increíble" dado que la población real, incluyendo a los residentes no empadronados, prácticamente se ha duplicado.

"Se nota menos presencia policial en la calle por este motivo", insiste el líder hotelero. Aunque el Ayuntamiento ha garantizado la incorporación de unos 80 nuevos agentes en octubre, Castillo advierte que el problema de la seguridad urbana requiere un despliegue inmediato en los principales puntos calientes turísticos que ya se exigía de forma preventiva en mayo ante el repunte de delitos menores como hurtos y robos de interior de vehículos.

Y si estas son sus demandas, APHA insiste en que el verdadero "grandísimo problema" de la ciudad es el descontrol de la oferta ilegal. Con apenas 20.000 o 25.000 camas hoteleras registradas legalmente en la ciudad, Castillo se pregunta cómo es posible que en Hogueras se anuncien cientos de miles de visitantes diarios.

"¿Dónde duermen los otros 100.000? El alojamiento ilegal campa a sus anchas y ahí es donde se debe actuar para atajar el problema de raíz", afirma Castillo. De la reunión asegura que tienen el compromiso del nuevo jefe de policía de estudiar la creación de una unidad específica dedicada a perseguir esta actividad.

"Pedir perdón porque te vaya bien"

Castillo también ha aprovechado para defender la política de precios del sector frente a las críticas de la hostelería, que en semanas previas achacó un descenso en el consumo en restaurantes al encarecimiento de los alojamientos. "Hay una tendencia a parecer que tienes que pedir perdón porque te vaya bien", lamenta.

El presidente asegura que las subidas de tarifas hoteleras este verano han sido "puntuales y conservadoras". Y las sitúa en torno a un 3 % o 5 % más respecto al año anterior, unos porcentajes muy inferiores a los que se rumorean y que responden al aumento generalizado de costes operativos como IPC, alquileres y salarios.

"¿De verdad alguien cree que porque subamos un 5 % el precio del hotel una persona va a dejar de ir a un restaurante?", se pregunta de manera retórica. A su juicio, el descenso del consumo en la restauración local responde a otros fenómenos de consumo masivo como el auge de los platos preparados de los supermercados.

"Lo que sí se nota con claridad es la entrada de clientes en las habitaciones de hotel cargando bolsas de supermercado. La gente compra comida preparada, usa el cubierto y el microondas del súper y come allí con aire acondicionado. Eso sí que está afectando directamente", concluye.

Falta de diálogo

Aunque Castillo agradece la agilidad de la reunión urgente de esta semana, mantiene una postura crítica hacia la falta de comunicación estructural por parte del Ayuntamiento de Alicante en las grandes decisiones estratégicas, como ocurrió con la precipitada moratoria de apartamentos turísticos de hace dos años.

"Falta diálogo. Nos encontramos con las normas importantes de un día para otro en la prensa, y eso no puede ser porque nosotros no somos los enemigos de la ciudad, somos sus aliados para promocionarla", argumenta Castillo.

Para el presidente de APHA, es urgente dejar de lado debates estériles como el de la tasa turística y abordar las carencias crónicas de Alicante: "La tasa es el camino fácil, pero al turista hay que sacarle el dinero a través del consumo de calidad. Lo que necesitamos con urgencia es desatascar el colapso administrativo en las licencias urbanísticas, impulsar de una vez el palacio de congresos y conseguir la conexión ferroviaria con el aeropuerto".