Los alicantinos eligen la España rural para irse de viaje: "Buscan destinos cercanos, conocidos y fáciles de organizar”

Las costas de Alicante y de toda la Comunitat Valenciana son conocidas por ser un polo de atracción del turismo nacional e internacional, convirtiéndose así en una de las zonas más turísticas del país y de toda Europa.

Así, la costa se llena de turistas de cara al verano, lo que hace que muchos vecinos de la zona decidan irse a otro sitio para descansar en sus vacaciones, y la mayoría no se decanta por trayectos largos de avión, sino por la cercanía.

Y es que los habitantes de Alicante y de toda la Comunitat Valenciana se desmarcan del resto de españoles en la forma de entender sus vacaciones. Según el I Barómetro del viajero de Intermundial, son los viajeros más rurales del país. Concretamente, un 19,9% prevé escoger un destino de interior en su próximo viaje de ocio dentro de España, el porcentaje más alto de todo el Estado.

Además, también figuran como los más despreocupados ante sus próximas escapadas, pues un 14% asegura no tener ninguna inquietud respecto a su viaje, frente al 8,8% de la media nacional.

El estudio, elaborado por la compañía de seguros de viaje del Grupo Atlantigo, dibuja el retrato de un viajero que planifica sus vacaciones con cierta prudencia, pero también con una clara apuesta por el turismo doméstico.

En conjunto, el 68% de los españoles tiene previsto viajar dentro del país en sus próximas vacaciones, mientras que los destinos europeos se sitúan como segunda opción y Latinoamérica queda en tercer lugar.

Turismo cercano y presupuesto ajustado

El barómetro confirma que el verano llega con las cuentas muy presentes. El 22,2% de los españoles modificará su presupuesto vacacional por la situación económica, ya sea reduciendo el gasto previsto o asumiendo un mayor desembolso por la subida de precios en transporte y alojamiento. El tramo más habitual para el próximo viaje se sitúa entre los 500 y 999 euros, elegido por el 17,7% de los encuestados.

Aun así, viajar sigue siendo una prioridad. El 83% de los españoles se desplazará durante este verano, aunque no todos lo tenían claro hasta el último momento, pues un 13,5% aún dudaba el mes pasado, una cifra que sube al 23% en los hogares con menos ingresos.

Playa, ciudad e interior

Dentro de España, la costa continúa siendo la favorita. El 37,8% de los viajeros planea ir a destinos de playa, una cifra que alcanza el 50% entre los madrileños. La ciudad ocupa el segundo lugar, con un 18,3% de preferencias, especialmente entre los más jóvenes, mientras que el interior gana peso en comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunitat Valenciana.

En el extranjero, las grandes capitales y ciudades concentran la mayor atracción, con un 26,2% de encuestados que las elige para sus próximas vacaciones. En cuanto a la compañía, la mayoría viaja en pareja (46,3%), seguida de quienes lo hacen con hijos menores (17,6%) y con amigos (12,3%).

Turismo doméstico

Desde Intermundial destacan que la preferencia por destinos cercanos confirma una tendencia clara entre los viajeros españoles. “Que el turismo doméstico siga siendo la opción mayoritaria entre los españoles confirma que muchos viajeros buscan destinos cercanos, conocidos y aparentemente más sencillos de organizar”, señala Manuel López, CEO de Intermundial y de Grupo Atlantigo.

Pero, advierte, la proximidad no elimina los contratiempos. “Proximidad no significa ausencia de imprevistos. De hecho, los datos del sector muestran que el país donde el seguro de viaje atiende más incidencias es España”, apunta. En su opinión, esto demuestra que la protección del viajero “no debe entenderse solo como una respuesta ante grandes emergencias en destinos lejanos, sino como una herramienta útil para gestionar situaciones mucho más habituales: una cancelación sobrevenida, una demora, la pérdida de equipaje o un regreso anticipado”.