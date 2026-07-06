Parece Miami pero es Alicante: el transporte público que lleva a los turistas a las playas más bonitas y conocidas

En Estados Unidos, concretamente en Miami, es común ver en muchas películas el famoso Miami Beach Trolley, un servicio gratuito y muy frecuente que conecta la zona urbana con los principales accesos a las playas más conocidas. Un servicio que también se puede disfrutar en Alicante, cada vez más frecuentada por turistas del mundo entero.

Concretamente, más de 1,5 millones de viajeros recurren cada verano al transporte público para llegar a las playas de Alicante. Con este volumen de usuarios como punto de partida, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Movilidad Urbana, y la empresa concesionaria Vectalia han reforzado la campaña estival ‘BeachBus’, una iniciativa que busca consolidar el autobús como la opción preferente para disfrutar del litoral sin complicaciones.

La red está formada por diez líneas —siete urbanas y tres interurbanas— que enlazan distintos barrios de la ciudad y municipios cercanos con los principales arenales de la costa alicantina. Una alternativa práctica, económica y cada vez más utilizada tanto por residentes como por visitantes.

Durante la pasada temporada, las líneas urbanas 2, 5, 9, 12, 22, 27 y 28 transportaron a 1.303.223 pasajeros. A esta cifra se suman los 262.901 usuarios que utilizaron las rutas interurbanas 21, 31 y 38, operadas por La Alcoyana, confirmando el peso creciente del transporte colectivo en los desplazamientos hacia la playa.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha insistido en la importancia de apostar por el autobús para estos trayectos estivales. Según ha señalado, se trata de una forma “cómoda y eficiente” de acceder a la costa, al tiempo que contribuye a reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Por su parte, el gerente de Vectalia, Juan Antonio Martí, ha explicado que los autobuses que conectan con las playas se identifican fácilmente gracias al distintivo ‘BeachBus’ en sus paneles electrónicos, una medida pensada para facilitar su reconocimiento y reforzar la cercanía del servicio.

Una red directa al mar

El dispositivo permite acceder de forma sencilla a las principales playas y calas:

- Playa del Postiguet: líneas 2, 5, 12, 21 y 22, con parada junto a la Puerta del Mar.

- Albufereta y Almadraba: líneas 9, 21, 22 y 28, en un entorno con vistas a la Serra Grossa y el castillo de Santa Bárbara.

- Playa de San Juan: líneas 21, 22, 31 y 38, conectando con Alicante, Mutxamel, Sant Joan y San Vicente; la línea 21 se extiende hasta El Campello.

- Cabo de las Huertas: líneas 22 y 28, ideales para quienes buscan calas más tranquilas.

- San Gabriel y Urbanova: línea 27, que da acceso a las playas del sur, menos masificadas.

En los meses de mayor afluencia, el servicio refuerza sus frecuencias e incorpora información en tiempo real en el interior de los vehículos para facilitar los desplazamientos.

Los horarios, recorridos y tiempos de espera pueden consultarse en la app ‘Alicantesemueve’, así como en la web municipal y la del operador, además de en los paneles digitales instalados en las paradas inteligentes distribuidas por la ciudad.