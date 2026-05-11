La actividad turística aporta 9.263 millones de euros en ingresos fiscales a la Comunitat Valenciana

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado la relevancia estratégica del turismo para la economía y el bienestar de la Comunitat Valenciana, ya que esta actividad generó en 2024 un total de 9.263 millones de euros en ingresos fiscales, lo que equivale a casi uno de cada cinco euros recaudados por las administraciones públicas.

Cano ha realizado estas declaraciones durante la presentación en Xàbia del estudio ‘Impactur 2024 Comunitat Valenciana’, elaborado por Exceltur, donde ha defendido la apuesta del Consell por un modelo turístico “equilibrado, sostenible y desestacionalizado”, capaz de generar riqueza, empleo estable y oportunidades durante todo el año.

La consellera ha remarcado que “el turismo deja ya en la Comunitat Valenciana casi uno de cada cinco euros que recaudan las administraciones públicas” y ha añadido que “estamos hablando de recursos que ayudan a sostener servicios esenciales y que evidencian la importancia estratégica de este sector para nuestro bienestar y nuestra economía”. Estos ingresos fiscales permitirían cubrir prácticamente el coste total del sistema sanitario valenciano, cifrado en 8.504 millones de euros.

Durante su intervención, Marián Cano ha definido el estudio Impactur como una “radiografía rigurosa y fundamental para seguir tomando decisiones con datos, reforzar aquello que funciona y mejorar la competitividad de un sector clave para nuestro territorio”.

Asimismo, ha remarcado que el modelo impulsado por el Consell persigue “seguir avanzando hacia un turismo de mayor valor añadido, capaz de generar más oportunidades laborales, empleo de calidad y actividad económica en todo el territorio durante los doce meses del año”.

La consellera ha incidido en que el turismo no solo beneficia a alojamientos o empresas directamente vinculadas al sector, sino que ejerce un importante efecto tractor sobre el conjunto de la economía valenciana. Así, según refleja el estudio, por cada 100 empleos directos generados por el turismo se crean otros 32 puestos de trabajo adicionales en otros sectores, mientras que su actividad repercute sobre ámbitos como el comercio, la construcción, la agroalimentación, el transporte o los servicios empresariales.

“El turismo crea riqueza para todos y tiene un impacto directo en miles de pequeñas empresas, comercios y profesionales de toda la Comunitat Valenciana”, ha asegurado Marián Cano.

Empleo más estable y mayor productividad

La consellera ha resaltado especialmente la evolución del empleo turístico, destacando que el informe refleja que 384.171 personas trabajan en actividades vinculadas al turismo, lo que equivale al 17,4 % del empleo regional, y ha destacado la mejora de su calidad laboral.

En este sentido, ha recordado que la temporalidad en el sector se ha reducido de forma significativa, pasando del 38,6 % en 2019 al 7,3 % en 2024, al tiempo que ha aumentado la productividad del empleo turístico, que alcanza los 66.684 euros por persona, un 28,6 % más respecto a 2019 y un 8,9 % por encima de la media del empleo en la Comunitat Valenciana en 2024.

Así, ha señalado que “nuestro objetivo es consolidar un empleo estable, cualificado y con mejores perspectivas de futuro, y los datos muestran que estamos avanzando en esa dirección”. Por ello, ha defendido seguir reforzando la competitividad empresarial mediante “más innovación, mejor formación, menos burocracia y un entorno favorable para la inversión”.

El estudio Impactur 2024 refleja además que el turismo alcanzó en 2025 su máxima contribución histórica a la economía valenciana, con un impacto estimado de 29.622 millones de euros, equivalente al 19 % del Producto Interior Bruto de la Comunitat Valenciana y un incremento del 46,3 % respecto a 2019.

Según el informe, entre 2019 y 2025 el turismo ha generado el 23,6 % del incremento del valor añadido de la Comunitat Valenciana, consolidándose como uno de los sectores con mayor capacidad de dinamización económica.

La consellera ha insistido en que estos resultados “nos impulsan a seguir mejorando y a ser todavía más exigentes con la calidad, la sostenibilidad y la competitividad del sector”, especialmente en un contexto internacional cambiante.

Por último, la consellera ha abogado por “seguir trabajando para mejorar la actividad turística de la Comunitat Valenciana aprovechando la experiencia de estos años, el rigor de operadores y empresas, y la guía de organismos como Exceltur”.