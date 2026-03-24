Del sol y playa al dato y la I+D: el PP quiere más inteligencia turística para Alicante y la Comunitat Valenciana

El turismo no es solo un motor nacional, sino la columna vertebral económica de la provincia de Alicante y de buena parte de la Comunidad Valenciana. Ante este escenario, el senador alicantino del PPAgustín Almodóbar ha promovido en el Senado una moción que pide al Gobierno un giro de timón en la política turística nacional.

El PP exige del Gobierno menos complacencia con los récords de visitantes y más apuesta estratégica por el conocimiento, la innovación y la profesionalización del sector. El objetivo, advierte el texto, es que territorios como la Costa Blanca no compitan solo por precio o clima, sino por excelencia en gestión y capacidad de anticipar el futuro turístico.

La iniciativa, registrada por el grupo popular en la Comisión de Industria y Turismo, parte de la constatación de que España se ha consolidado como potencia turística mundial y que este sector es uno de los grandes motores de crecimiento, empleo y cohesión territorial.

Pero también subraya que el liderazgo “no puede sostenerse únicamente sobre resultados cuantitativos” en un contexto de transformación tecnológica, digitalización y exigencia de modelos más sostenibles. Para comarcas altamente dependientes del turismo, como la Marina Baixa, la Marina Alta o el litoral de Valencia y Castellón, esta advertencia tiene una lectura directa.

Como primer eje, el PP plantea “impulsar una Estrategia Nacional de Conocimiento Turístico que promueva la investigación, la innovación y la generación de conocimiento aplicado al turismo en España”. Esa estrategia pasaría por “incorporar en los planes y convocatorias de proyectos de I+D+i el ámbito de conocimiento del turismo como líneas prioritarias, al igual que el resto de los ámbitos de conocimiento”.

En la práctica, supondría abrir más financiación para proyectos vinculados a universidades y centros de investigación que trabajan con destinos como Benidorm, Alicante o Valencia.

La moción pone el foco en reforzar el ecosistema del conocimiento turístico, integrando universidades, centros de investigación, administraciones y empresas del sector. Reclama “fomentar la creación y el desarrollo de espacios dedicados al conocimiento turístico, integrando universidades, centros de investigación, administraciones públicas y empresas del sector”. En una Comunitat Valenciana que ya concentra campus especializados y observatorios turísticos, el PP plantea consolidar hubs donde se haga investigación aplicada y se transfieran soluciones en tiempo real a los destinos.

El texto también subraya la necesidad de elevar el listón de la formación en una región que vive en buena medida del turismo. Propone “promover programas de formación especializada y profesionalización en el sector turístico, especialmente en ámbitos como la inteligencia turística, el análisis de datos, la digitalización de destinos, la sostenibilidad turística y la gestión estratégica de destinos”.

La idea es que la Costa Blanca y el resto del litoral valenciano compitan con otros destinos mediterráneos no solo por su oferta, sino por su capacidad de gestionar flujos, datos y recursos con criterios de sostenibilidad.

Otro de los ejes clave es la concienciación social. La moción insta a “impulsar iniciativas de concienciación social sobre la importancia del turismo, destacando su impacto en el empleo, el desarrollo económico, la cohesión territorial y la proyección internacional de España”.

Y añade una petición explícita: “Es necesario dignificar a los profesionales del sector, las personas deben sentirse orgullosas de trabajar en el sector turístico”. En territorios donde muchas familias dependen de la hostelería, el alojamiento o el ocio, el PP reivindica un cambio de relato sobre el valor de estos empleos.

La propuesta popular también apunta a reforzar la colaboración público‑privada para que la innovación no se quede en los laboratorios. Reclama “favorecer la colaboración público‑privada en proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento turístico, facilitando que los avances científicos y tecnológicos se trasladen de forma efectiva al tejido empresarial y a la gestión de los destinos”.

En el caso de Alicante y la Comunitat, se trata de conectar mejor a las empresas turísticas con los centros de conocimiento que ya operan en el territorio.

En clave internacional, la moción sostiene que España -y con ella sus grandes destinos regionales- debe aspirar a algo más que a liderar rankings de llegadas. Por eso pide “reforzar el posicionamiento internacional de España como referente en conocimiento y gestión turística, promoviendo redes de cooperación con instituciones académicas, organismos internacionales y destinos líderes en innovación turística”.

La Costa Blanca, que compite directamente con otros enclaves mediterráneos, aparece aquí como uno de los territorios llamados a beneficiarse de ese salto cualitativo.

Por último, el PP quiere que toda esta agenda de conocimiento turístico se integre en las grandes palancas de modernización económica. La moción propone “integrar el impulso del conocimiento turístico dentro de las políticas de transformación digital, innovación y modernización económica, aprovechando especialmente los instrumentos de financiación nacional y europea destinados a estos fines”.

Para la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana, fuertemente expuestas a los cambios del mercado turístico global, se plantea así una especie de seguro de futuro: invertir hoy en datos, ciencia y talento para no perder mañana su posición en el mapa de los destinos más competitivos.