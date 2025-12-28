Más de 156.000 personas afectadas por la Dana usaron del ‘Bono Recuperem Turisme 2025’ de la Generalitat

Más de 156.000 personas residentes en municipios afectados por la Dana se han beneficiado ya del programa ‘Bono Recuperem Turisme 2025’, impulsado por la Generalitat Valenciana para reactivar la demanda turística en las zonas más castigadas por este episodio de lluvias torrenciales. La iniciativa, gestionada a través de Turisme Comunitat Valenciana, pretende apoyar tanto a los vecinos damnificados como al tejido empresarial turístico, especialmente alojamientos y empresas de servicios vinculadas al sector.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que la respuesta de la ciudadanía ha superado las expectativas iniciales y ha puesto en valor el compromiso del Consell con las comarcas afectadas. Según ha remarcado, el programa combina ayudas directas a los ciudadanos con un impulso inmediato a la actividad de los establecimientos turísticos, que han visto cómo se incrementaban las reservas asociadas a estos bonos.

El ‘Bono Recuperem Turisme 2025’ nace como un instrumento de choque para mitigar el impacto económico y social de la Dana en los municipios que sufrieron daños significativos en infraestructuras, viviendas y negocios.

La medida busca incentivar estancias en alojamientos reglados de la Comunitat Valenciana, al tiempo que se refuerza la confianza en el destino y se redistribuye el gasto turístico dentro del territorio.

Este bono está dirigido a personas empadronadas en localidades afectadas, que pueden disfrutar de descuentos notables en reservas realizadas en hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales y otros establecimientos adheridos. De este modo, se facilita que las familias afectadas accedan a unos días de descanso y desconexión, al mismo tiempo que se sostiene el empleo y la actividad económica en el sector turístico valenciano.

Funcionamiento y condiciones

El programa articula una ayuda económica por persona, que se materializa en un descuento sobre el importe de la estancia contratada con empresas turísticas que participan en la iniciativa. Estas empresas deben cumplir los requisitos establecidos por Turisme Comunitat Valenciana y adherirse formalmente al programa para poder ofrecer el bono a sus clientes.

La tramitación se realiza de forma telemática mediante una plataforma habilitada por la Generalitat, en la que las personas interesadas pueden solicitar el bono, comprobar su concesión y formalizar las reservas dentro de los plazos marcados por la convocatoria. El calendario fijado permite distribuir el uso de los bonos a lo largo de varios meses, con el fin de evitar la saturación de destinos concretos y favorecer un flujo más equilibrado de visitantes.

Pérez Llorca ha subrayado que la iniciativa ha tenido un efecto dinamizador en los destinos turísticos de la Comunitat, especialmente en aquellos que venían arrastrando cancelaciones y descensos de visitantes tras la Dana. Los alojamientos adheridos han registrado un aumento de la ocupación vinculado específicamente al uso del bono, lo que se traduce en mayores ingresos y en la consolidación del empleo en temporada baja.

Además de los alojamientos, el programa beneficia de forma indirecta a restaurantes, comercios, empresas de actividades y otros servicios turísticos que se nutren del gasto de los visitantes. De esta manera, el ‘Bono Recuperem Turisme 2025’ se integra en la estrategia global de la Generalitat para fortalecer la competitividad del sector y avanzar hacia un modelo turístico más resistente frente a episodios meteorológicos extremos y crisis imprevistas.

El secretario autonómico ha enmarcado este programa dentro del conjunto de medidas activadas por el Consell para acompañar a los municipios afectados por la DANA, tanto en la fase de emergencia como en el proceso de recuperación. Entre estas actuaciones se incluyen ayudas a infraestructuras, apoyo a empresas dañadas y acciones específicas dirigidas a sectores clave como el turismo.

Pérez Llorca ha insistido en que la Generalitat continuará trabajando con los ayuntamientos y con el sector privado para identificar nuevas necesidades y adaptar las políticas públicas a la realidad de cada territorio. En este sentido, ha avanzado que los buenos resultados del ‘Bono Recuperem Turisme 2025’ servirán de referencia para futuras iniciativas de apoyo al turismo y a la cohesión social en la Comunitat Valenciana.