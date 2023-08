Estos son las calas de la provincia de Alicante que cobran por aparcar

La presión turística hace mella en el medio natural. Bajo esta premisa, dos localidades del litoral alicantino se han convertido en las únicas de la Comunidad Valenciana en las que, si quieres llegar con el coche, has de pagar una tasa. Nos referimos a las calas del Moraig, Testos y la ruta de los Acantilados de Poble Nou de Benitatxell, un pequeño municipio a caballo entre Calp y Dénia donde el parking cuesta 12 euros, y las calas de Granadella y Portitxòl de Xàbia, a 9 euros la plaza.

En este último caso, la medida ha entrado en vigor por primera vez el pasado martes después del intento del verano pasado, que quedó en nada y se pudo acceder, como hasta entonces, de manera gratuita, debido a que quedó desierta la licitación para realizar este servicio.

En ambas localidades, sus consistorios han reconocido que no podían seguir aguantando "la masificación de vehículos y el descontrol" de los últimos años cuando la comarca de la Marina Alta multiplica su población por cuatro.

Horario y plazo

De esta manera, "ante el aumento considerable de visitantes que ha puesto en peligro el equilibrio del entorno", justificaba el Ayuntamiento de Benitatxell el pasado 30 de marzo, inauguraban el nuevo sistema de control de vehículos para su puesta en funcionamiento desde el 1 de abril hasta el 15 de octubre, una vez que ha pasado el puente del Día de la Fiesta Nacional.

En cambio, quien visite las calas de la Granadella y Portitxòl deberá pagar por estacionar, por norma general, hasta el próximo 10 de septiembre; si la visita se realiza en fin de semana (de viernes a domingo), que es cuando aumentan exponencialmente los bañistas, será de pago en septiembre y octubre hasta el día 12. Asimismo, un controlador regulará el acceso por cala en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde para 130 plazas de la Granadella y las 59 de Portitxòl.

Reservas

Para las calas de ambas localidades no es necesaria la reserva previa, pero sí es recomendable en el caso de las calas de Moraig, avisan desde el Ayuntamiento. "Cualquier vehículo que acceda más de 20 minutos a la zona, deberá disponer de reserva para el día en cuestión. Esto implica que tanto los vehículos de residentes como de no residentes, deberán obtener una reserva" previa con hasta dos meses de antelación, afirman, que se puede realizar a través de www.calamoraig.es, en la App 'Reservas Cala Moraig' o in situ en el quiosco físico que existe en el aparcamiento.

La reserva de la plaza en las cabinas dentro del parking de la Cala Moraig. MIQUEL HERNANDIS

En el caso de las calas de Benitatxell, todos los vehículos que accedan al aparcamiento disponen de 20 minutos gratuitos para poder circular libremente por la zona sin realizar ningún tipo de pago.

En el caso de las personas con diversidad funcional, no tienen que pagar los 12 euros, pero sí que es recomendable que reserven la plaza (y posteriormente aportar la documentación con la tarjeta azul) ya que solo hay 5 aparcamientos habilitados para tal fin. Las motocicletas tampoco pagan, pero solo podrán apacar en las zonas habilitadas para las dos ruedas.

En el caso de los residentes de Benitatxell, el acceso al parking es gratuito para 15 plazas siempre y cuando hayan pagado el impuesto del vehículo IVTM en el municipio. Sin embargo, si eres propietario de segundas viviendas en esta localidad, sí tendrás que pagar.

¿Alternativas?

Si el parking se llena en ambos casos o si preferimos llegar en autobuses, lo cierto es que tanto Benitatxell como Xàbia tenían previsto desde 2022 habilitar transporte público desde sus respectivos cascos históricos, algo que de momento no está en marcha.

