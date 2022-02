La Comunidad Valenciana ya es el segundo destino preferido de España para alquilar un apartamento

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de la Comunidad Valenciana crecieron un 94,7 % el pasado año, con 7,8 millones de estancias, lo que la sitúan como segundo destino preferido para los usuarios de este tipo de alojamiento tras Canarias, con más de 11,4 millones de pernoctaciones y un incremento del 31,4 %.



A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) crecieron un 62,6 % en 2021, hasta los 86,5 millones, pero aún no recuperaron el nivel de 2019, ya que fueron un 14 % inferiores a las de entonces.



Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las estancias de residentes en estos establecimientos aumentaron un 64,2 % y las de no residentes, un 59,9 %. El 45 % de las pernoctaciones se realizaron en apartamentos turísticos, el 40,4 % en cámpines, el 11,2 % en alojamientos de turismo rural y el 3,4 % restante, en albergues



Sólo en diciembre, las pernoctaciones en todos estos establecimientos superaron los 5,5 millones frente a los 1,8 millones del mismo mes de 2020.



Por procedencia de los viajeros, los residentes en España pernoctaron en estos establecimientos en 2,3 millones de ocasiones, lo que representa un 42,5 % del total, en tanto que los no residentes lo hicieron en 3,2 millones de ocasiones, un 57,5 % del total.

Crecen las estancias en apartamentos

Volviendo a los datos anuales, por tipo de alojamiento, las estancias en apartamentos turísticos crecieron un 63,5 % y dentro de ellas, las de residentes aumentaron un 78,9 % y las de no residentes, un 49,4 %.



El año pasado se cubrieron de media el 26,1 % de las plazas que ofrecen estos apartamentos, un 23,2 % más que el año anterior, con un grado de ocupación medio en fin de semana del 29,2 %, un 26,1 % más.



Canarias fue el destino preferido para los usuarios de apartamentos, con más de 11,4 millones de pernoctaciones y un incremento del 31,4 %, seguido de la Comunidad Valenciana, con 7,8 millones de estancias, un 94,7 % más.

Datos de campings

Las pernoctaciones en campings aumentaron un 62,2 % en 2021. Las de residentes crecieron un 59,7 % y las de no residentes, un 68,1 %. Estos alojamientos ofrecieron, de media, 462.469 plazas, un 35,8 % más que en 2020, de las que se ocuparon un 39,4 %, un 9,5 % más.



El 31 % de las pernoctaciones en estos establecimientos las realizaron no residentes, procedentes sobre todo de los Países Bajos, con un 23,1 % del total de noches y un incremento del 120 %.



Los campings situados en Cataluña fueron los preferidos en 2021, con más de 13,7 millones de noches, un 87,4 % más.

Casas rurales

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un 53,5 % en 2021, con un incremento del 41,1 % por parte de residentes y del 150 % de no residentes.



Los alojamientos de turismo rural ofrecieron, de media, 142.443 plazas, un 28,7 % más que en 2020. El grado de ocupación medio fue del 18,4 %, con un aumento del 19,0%. En fin de semana, la ocupación creció un 24,8 % y se situó en el 29,7 %.



Castilla y León fue el destino preferido, con casi 1,4 millones de pernoctaciones, un 46,8 % más que en 2020.



Por último, las pernoctaciones en albergues aumentaron un 90,4 % en el conjunto del año 2021. Las de residentes crecieron un 93,1 %, y las de no residentes un 86,4 %.

