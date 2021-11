D. Elman: “No interesa el cliente de ‘chanclas’, sino el que viene a gastarse el dinero en Alicante”

¿A qué se dedica Abatur?

Es la Asociación de Bloques y Viviendas Turísticas de Alicante y lo que hacemos es representar al sector de viviendas vacacionales en lo que respecta a la legislación, soporte y actividad económica en general.

¿Viviendas o apartamentos turísticos, como otras asociaciones? ¿Hay diferencias?

Sí, porque nuestra función es representar a la actividad profesional. Nuestros asociados, en general, gestionan bloques turísticos que son viviendas en un edificio unipersonal -con empresas que son las propietarias-, o edificios donde no se combine la actividad residencial con la actividad turística. O empresas que gestionan propiedades únicas como villas o chalés, o muchas viviendas repartidas en urbanizaciones. Es decir, nuestro asociado no es el propietario individual que gestiona una segunda residencia en Alicante.

Existe una asociación autonómica que representa a ese otro sector de pequeños propietarios. ¿Qué relación tienen con ella?

Sí, Aptur es la Asociación de empresas de apartamentos turísticos de la Costa Blanca, con asociados que gestionan bloques como nosotros y viviendas individuales. Ellos han abierto mucho más el abanico. La relación es muy buena y hablamos frecuentemente. Siempre vamos de la mano en regulación y de cara a la administración. Pero es verdad que nuestra asociación es diferente por el tipo de asociado que tenemos y por eso nosotros no queremos estar forzados por el interés de un propietario individual. Porque entendemos que ese propietario que tiene una vivienda suelta y muchas veces de forma ilegal, no es nuestro cliente.

¿Qué diferencia una empresa gestora de un propietario individual?

Nosotros fomentamos que haya una regulación clara porque eso limita la cantidad de peleas que vamos a tener con asociaciones de vecinos y con la Administración pública. Tenemos que lograr que nuestro sector funcione a la par que la administración y de los vecinos, y que demos un valor añadido real a la ciudad en la que vivimos y trabajamos. Para los vecindarios, porque donde hay edificios con nuestra actividad se acaba con los bloques en ruina o con los okupas, y de ello se pueden beneficiar los comerciantes, los restaurantes, el ocio.

¿Cuántos asociados tiene Abatur?

Abatur tiene empresas asociadas. Ahora somos 37-39, va cambiando día a día y seguimos sumando. En total tenemos entre 700 y 800 viviendas turísticas en Alicante ciudad. En cerca de 20 bloques, la mayoría.

Daniel Elman durante la entrevista. Iván Villarejo

Están en expansión, ¿qué previsiones hace a corto plazo?

Este último año espero y confío en que va a seguir creciendo. La mayoría de los edificios que se están rehabilitando en el centro de la ciudad se hacen con la idea de convertirlos en bloques turísticos. Ahora hay cuatro o cinco en esta situación, hablamos de 60-70 viviendas.

¿Qué aporta Abatur a la ciudad?

En el ámbito urbanístico de la ciudad se han rehabilitado 30 edificios que estaban en ruinas en el centro y lo dijo el concejal, que es evidente que nuestro sector está ayudando a modernizar la ciudad. En Alicante no puede haber edificios en ruinas en el centro de la ciudad.

¿Y económicamente?

El otro gran valor que aportamos se relaciona con la capacidad hotelera en Alicante, que siempre ha sido muy inferior a la demanda de camas. Eso es difícil de cambiar por parte de los hoteles porque Alicante tiene un centro con edificios muy pequeños. Rehabilitar un edificio pequeño para hacer un hotel no es rentable. Ahí hemos visto un nicho de negocio y es donde las viviendas turísticas han crecido. Hemos incrementado el número de camas en Alicante y eso ha ido de la mano de los hoteles porque cuantos más visitantes y mejor calidad de alojamiento tengamos, más visitantes y de mejor calidad tendremos. Y también otros sectores, que han visto aumentados sus clientes. Ese cliente tipo es el que consume en comercios y en restaurantes. Vimos prueba de ello en el Foro de EL ESPAÑOL.

La legislación va cambiando año a año, ¿están conformes con la actual?

Siempre hay cosas por mejorar, es una cuestión de la evolución de nuestro negocio. Al final, nuestro sector es relativamente joven, ha crecido mucho en pocos años y tiene que ir reequilibrando muchas cosas. Por eso hay que ir retocando la legislación para que se adapte a la realidad de nuestro mercado. Lo que tenemos que lograr es una convivencia. Y muchas cosas de las leyes actuales no son claras. Tanto las empresas que gestionan apartamentos como los vecinos que se pelean con los propietarios, tienen que saber a dónde ir y con qué tienen que cumplir. Eso se puede mejorar.

¿Qué le piden a las administraciones?

La idea es que tengamos una regulación clara que nos permita crecer con una seguridad jurídica que hoy por hoy no tenemos. Y que podamos, de cara a todos, defender una postura conjunta, que todas las asociaciones sepamos a dónde vamos.

El presidente de Abatur, Daniel Elman. Iván Villarejo

¿No hay seguridad jurídica?

Muchas veces tenemos dos leyes diferentes. Tenemos que cumplir a la vez con la ley urbanística y con la de Turismo. Dos leyes que no van de la mano. Si anteriormente en la playa de San Juan pedías una licencia turística y Turismo te la daba. Sin embargo, el Ayuntamiento luego te decía que esa licencia no era legal porque no cumplía el PGOU de 1987. De cara a los propietarios y a los vecinos estaban en una situación alegal. Tiene que haber una ley en conjunto. El Ayuntamiento tiene que hablar con la Conselleria. Eso se discutió en el Ayuntamiento y se dijo que no se iba a mirar retroactivamente. Pero cuanto más clara se haga la ley, menos dudas habrá en el futuro. Con más sinergias entre las dos administraciones, funcionaría mejor.

Y su expansión en las playas, ¿se podrá erradicar con el alquiler tradicional ilegal mediante los porteros de las urbanizaciones?

Esperemos que sí. Nosotros intentamos profesionalizar el sector. No queremos eliminar al pequeño propietario. Queremos que deje de ejercer la actividad ilegalmente. Ese negocio se acabó. Y nos tiene que ayudar la Administración con inspecciones, para que tenga un riesgo muy grande hacer las cosas mal. Cuando se profesionaliza un negocio las personas terminan dándose cuenta de que no compensa hacerlo de manera ilegal. Turismo nos está apoyando mucho y podremos erradicar ese negocio que no aporta a la ciudad porque no paga impuestos, no contrata gente y es una actividad sin seguridad para el turista.

¿Qué diferencia tiene el alquiler en la playa de el del centro de la ciudad?

En Alicante tenemos un gran problema que se va mejorando pero que es muy lento: las infraestructuras. Fue una ciudad de sol y playa durante mucho tiempo. Ahora se está cambiando con inversiones en Cultura en teletrabajo, tecnología… La gente que viene, lo hace buscando otra cosa: poder trabajar, una ciudad con más de 300 días de sol al año, donde se puede vivir sin tanto dinero como en otras ciudades grandes como Madrid, o Barcelona, u otros países como Noruega o Suecia.

Estamos logrando que mucha gente venga a vivir aquí. Lo que no queremos es el cliente que venga sólo en verano a hacer una fiesta en Alicante. Ese cliente de chanclas no nos interesa. Nos interesa el que viene a gastarse el dinero, a vivir aquí, a mudarse cuando se jubile o inclusive el que viene de Madrid en invierno porque allí hace mucho frío y prefiere trabajar aquí tres o cuatro meses. Eso nos quita la estacionalidad.

¿Cómo influyen las plataformas de internet en el alquiler ilegal?

Las plataformas anteriormente daban oportunidad a la gente para que vieran el apartamento de forma digital y pudieran reservarlo de una manera fácil. No requerían tener licencias. Pero eso ha cambiado en el último año. Se requiere licencia para poder publicar la vivienda. Y comprobamos que la casi todas las publicadas son legales. Eso está genial. La gente que sigue en la ilegalidad, con el portero como intermediario, tiene mucha menos visibilidad. Se van a dar cuenta de que la rentabilidad es mucho más baja que de forma profesional y decidirán cambiar porque les dará más dinero.

¿El principal objetivo es la venta directa?

Siempre, porque es el más rentable. Pero para hacer eso uno tiene que probar que da un servicio superior al resto y tiene que tener marca, invertir constantemente… No es fácil, pero todos queremos eso. Lo importante es tener una marca que sea reconocible para que el cliente satisfecho vuelva a buscar en tu empresa, no en plataformas.

¿Abatur puede llegara convertirse en una marca y plataforma?

Abatur es una marca. Nos lo hemos planteado pero es muy difícil competir con Booking o con Airbnb o Expedia porque su presupuesto de promoción es tan grande que al final nosotros no vamos a llegar. Nosotros somos una asociación que peleamos por tener una regulación clara y que nuestro negocio se profesionalice. No somos competencia de las plataformas. Pero eso no quita que si alguien viene a mi establecimiento y yo no le puedo hospedar siempre lo voy a dirigir a un compañero de asociación porque sé que ellos lo hacen bien.

