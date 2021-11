Los grandes municipios gobernados por el Botánico acaparan los fondos Next Generation de turismo

Los grandes municipios gobernados por PSOE y Compromís, socios en la Generalitat valenciana, han sido los más beneficiados por el reparto de fondos Next Generation para turismo en la Comunidad Valenciana, según la lista que ha hecho pública este jueves la Administración autonómica.

En total 11 localidades han pasado el corte: València, Torrevieja, Alcoy, Dénia, Cullera, Benissa, Oropesa del Mar, Alcalà de Xivert, Finestrat y Bocairent. A esta relación hay que sumar la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, que agrupa a los pueblos de Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.

El único municipio de esta lista de más de 20.000 habitantes gobernado por un partido que no pertenece al Botánico es Torrevieja (PP). De hecho, es el segundo más grande solo por detrás de Valencia (Compromís). Tanto Alcoy como Dénia y Cullera tienen alcaldes socialistas. En el conjunto de la lista hay cuatro localidades del PSOE, cuatro del PP, una de Compromís y otra de Cs, a los que había que sumar los de la Mancomunidad.

El tamaño del municipio es importante en el reparto de fondos porque supuestamente la cuantía máxima a financiar depende de factores como el número de plazas turísticas. De hecho, la única localidad de la Comunidad Valenciana que podía aspirar al máximo de subvención era Benidorm, que presentó un proyecto de 8 millones de euros y que no ha pasado el corte.

De hecho, dos de las principales localidades turísticas de la región, la capital turística de la Costa Blanca (gobernada por el PP) como Alicante ciudad (un bipartito PP-Cs) se han quedado fuera de esta convocatoria, algo que ha despertado suspicacias sobre el procedimiento. En Turisme Comunitat Valenciana defienden que las decisiones las toman los técnicos, pero los empresarios sostienen que "un concurso sobre sostenibilidad turística que deje fuera a Benidorm está mal diseñado por definición".

Regiones como por ejemplo la Comunidad de Madrid ya han anunciado su intención de llevar a los tribunales el sistema elegido para repartir el dinero que llega de Europa. En el caso de los Next Generation del Turismo, la comisión estaba formada por dos representantes del Gobierno central, dos de la Generalitat y uno de la Federación de Municipios y Provincias.

Segunda convocatoria

En una nota de prensa, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha recordado que "estos planes extraordinarios se aprobaron en la última Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en el mes de julio, y suponen para la Comunidad Valenciana una transferencia de más de 139 millones de euros de Fondos Next Generation EU, cerca de 50 de ellos imputables a la convocatoria 2021".



"La convocatoria para acceder a estos Planes se basa en un proceso de concurrencia competitiva en el que las solicitudes presentadas pasan por un proceso de evaluación técnica compuesto por representantes de las Comunidades Autónomas y la Secretaria de Estado, que persigue que las propuestas puntuadas por encima de 70 puntos sean consideradas elegibles", han indicado desde el Ejecutivo.



Francesc Colomer ha explicado que "para esta primera convocatoria, hemos recibido un total de 45 solicitudes, de las que 16 han pasado finalmente el corte superior a 70 puntos que se marca en la estrategia".

"Debido a la elevada cantidad y calidad de las solicitudes recibidas, desde Turisme hemos tenido que establecer un umbral de puntuación en 75 puntos para que las propuestas fuesen financiables, evitando así un reparto excesivo de los fondos que podría haber supuesto la pérdida de la esencia de los proyectos”, por ello ha explicado que “aunque 16 destinos superaron los 70 puntos, hemos seleccionado a los 11 técnicamente mejor valorados, que superan los 75 puntos”.



Colomer ha argumentado que “la necesidad de establecer un nuevo umbral de puntuación en 75 puntos para que los proyectos no pierdan la esencia ha llevado a que destinos que se han presentado y que han superado los 70 puntos, como es el caso de Benidorm, no se hayan podido ver beneficiados en esta convocatoria, pero se pueden volver a presentar para la convocatoria que se abre en enero de 2022, ya que vuelve a haber presupuesto para nuevos planes”.



En este sentido, ha recordado la Comunidad Valenciana va a recibir un total de 139,1 millones de Fondos Next Generation EU a ejecutar en tres años para impulsar estos planes de Sostenibilidad Turística en Destino Extraordinarios. En concreto, el plan territorial anual de 2021 cuenta con 49,5 millones de euros. En 2022 la dotación será superior, con un total de 53,8 millones de euros; y en 2023 se realizará una tercera convocatoria para estos planes con 35,8 millones de euros.



