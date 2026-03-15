Eduardo Pascual, Innovación Generalitat: "La inversión permite a las empresas ser más resilientes ante los cambios"

La Comunitat Valenciana da el salto y se convierte por primera vez en una de las cien regiones más innovadoras de Europa. De hacer que eso se mantenga y crezca se encarga Eduardo Pascual dentro de la Generalitat. Y para ello recalca el volumen de recursos presupuestarios que está movilizando el Consell. Un factor clave, además, en una volátil situación internacional: "La innovación permite a las empresas ser más resilientes ante los cambios"

Desde su despacho en la ciudad de Alicante el secretario autonómico de Innovación de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, afronta su etapa en el Govern con el objetivo de consolidar el ecosistema tecnológico. Tras apenas tres meses en el cargo, Pascual destaca el volumen de recursos movilizados por la Generalitat en el último ejercicio.

“En 2025 se concedieron por parte del área de innovación más de 125 millones de euros en ayudas totales concedidas tanto al impulso empresarial como al desarrollo del sistema valenciano de la innovación”, detalla.

Estas inversiones se han estructurado en tres grandes ejes: el empresarial, con más de 500 ayudas concedidas; los centros tecnológicos, con 109 proyectos en cooperación; y el fortalecimiento del Sistema Valenciano de la Innovación, centrado en el talento y la transferencia de resultados.

Para Pascual, el éxito de esta estrategia es visible en el reciente ascenso de la Comunitat Valenciana en los organismos europeos. Y ahí recuerda el logro de la clasificación como “región innovadora de primer nivel”, lo que se conoce como Strong Innovator.

Un hito que sitúa a la autonomía en el mismo escalafón que regiones tradicionalmente punteras: “Equiparándonos con las comunidades autónomas en España que también están clasificadas en este mismo nivel, que es con Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco”.

El secretario autonómico pone en valor el papel de los institutos tecnológicos como un “elemento singular” del modelo valenciano. Asegura que estas instituciones son “espejo de muchas otras regiones, no solo en España, sino también a nivel global” por su cercanía al tejido de pymes.

Con poco más de un año para que, en principio, termine la legislatura, Pascual marca tres prioridades claras: orientación al mercado, simplificación administrativa y el impulso de tecnologías estratégicas. Y ahí destaca la importancia de la “escucha activa” a las necesidades de las empresas.

“Tenemos que conseguir una mayor orientación al mercado, principalmente al tejido productivo de las pymes y de la empresa familiar que constituye la gran mayoría de la Comunidad Valenciana”, señala.

En ese camino Pascual subraya el valor de las grandes empresas tractoras, citando como ejemplo el reciente acuerdo con la aeroespacial PLD Space en Elche. Un punto que le sirve para recordar que el apoyo de la Administración es clave para sectores que marcarán el desarrollo tecnológico futuro.

Otro de los pilares será la reducción de la burocracia para que las compañías se centren en lo productivo. “Con el impulso del presidente Pérez Llorca, esta simplificación administrativa va a seguir avanzando para facilitar que las empresas desarrollen su actividad con menos trabas”, asegura.

La Generalitat pondrá el foco en los programas STEP de la Unión Europea, financiados al 100 % con fondos europeos. Estas ayudas buscan que Europa avance hacia la “autosuficiencia tecnológica” en ámbitos estratégicos donde es vital tener mayor peso global.

Independencia e innovación

Ante la volatilidad del panorama internacional y el avance de la inteligencia artificial, Pascual defiende la innovación como escudo. Para el secretario autonómico, ante un entorno cambiante, es necesario dotar a las empresas de recursos para gestionar la incertidumbre.

“Un factor decisivo de resiliencia es la innovación. Justamente la inversión en innovación permite incrementar el valor de los productos y servicios y esto las hace más resilientes con respecto a los cambios que ocurran”, sentencia Pascual.

Finalmente, el secretario autonómico valora su salto desde la empresa privada en Inetum y El Corte Inglés al equipo liderado por el presidente Llorca y la consellera Marián Cano. Pascual afirma afrontar el reto “con todo el entusiasmo y toda la ilusión” para mejorar las perspectivas de futuro de las compañías valencianas.