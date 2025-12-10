El Parque Científico de Alicante presenta las ayudas del kit de espacios de datos dotadas con 30.000 € para pymes

El nuevo edificio del PCA, el Centro de Creación de Empresas, diseñado por arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. PCA

Las ayudas de hasta 30.000 euros del Gobierno para la transformación digital serán el tema central de la nueva jornada del Parque Científico de Alicante. El martes 16 lo analizarán en una breve jornada en la que presentarán casos concretos y destacarán el valor de los datos para impulsar la competitividad.

El evento, que se desarrollará de 9:30 a 11:00 horas en la Sala de Juntas del PCA en Sant Vicent del Raspeig, está pensado para pequeñas y medianas empresas. En él explicarán el valor de los datos para transformar sus procesos y cómo aprovechar para impulsar su competitividad.

De cómo hacerlo lo explicarán José Norberto Mazón, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante y socio fundador de InferIA, junto a Olimpia Alcaraz, directora de Desarrollo de Negocio y también socia fundadora de esta empresa. La compañía nacida en la UA y vinculada al ecosistema PCA, está especializada en soluciones innovadoras basadas en datos e inteligencia artificial.

Eso ahora se puede mejorar con la financiación pública destinada a proyectos de digitalización que el Gobierno ha lanzado. Por eso en la jornada explicarán el concepto de espacio de datos y las oportunidades que representan para las pymes.

La convocatoria de ayudas destinadas a la transformación digital mediante la incorporación a los espacios de datos está dotada con un máximo de 30.000 euros para cada entidad solicitante.

Para hacerlo más comprensible presentarán un caso concreto: el espacio de datos Heleade. Orientado al equilibrio entre los datos medioambientales y el valor socioeconómico, ha recibido la financiación del Ministerio para la Transformación Digital con fondos NextGeneration.

La jornada incluirá además reuniones bilaterales de asesoramiento para orientar a cada entidad para la solicitud de este kit de espacio de datos según sus necesidades.

Esteban Pelayo, gerente del PCA, destaca que "ofrecer a las pymes herramientas reales y acompañamiento experto para aprovechar el potencial de los datos es clave para su crecimiento".

"Contar con proyectos vinculados a nuestro ecosistema, como InferIA, que trabajan activamente en espacios de datos, demuestra el valor de la innovación generada desde Alicante hacia el tejido productivo", destaca el gerente.