Adiós a las placas solares en el techo, esta es la solución pionera en Europa que prueban en Benidorm: ahorra el 35 %

Reducir la dependencia energética y ahorrar en la factura son dos objetivos que ahora dos rascacielos de Benidorm van a aprovechar en un proyecto pionero en Europa. Una empresa del Parque Científico de Alicante pondrá en marcha un sistema de vidrio fotovoltaico que permite su instalación vertical y permite decir adiós a las placas en los techos.

Los números son muy prometedores. Solar Earth espera reducir un 35 % la demanda energética de las dos torres y así evitar la emisión de más de 50 toneladas de CO₂ al año. "Para nosotros es un orgullo que Benidorm se convierta en referente europeo con una actuación que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y calidad de vida", destaca José Carlos Antón, su director.

La empresa, vinculada e instalada en el Parque Científico de Alicante (PCA), rehabilitará estos edificios residenciales de 17 plantas de forma que integrará vidrio fotovoltaico vertical en fachada ventilada. "En Solar Earth creemos que el vidrio fotovoltaico es una pieza clave para acelerar la transición energética en nuestras ciudades", recalca Antón.

Gracias a este sistema, los edificios Club Médico VI y VII serán los primeros del continente en transformar su envolvente en una fuente activa de generación de energía renovable, como destacan desde el parque.

Para que eso sea posible tendrán que instalar aproximadamente 1.200 metros cuadrados de vidrio fotovoltaico. Estas nuevas fachadas producirán alrededor de 190.000 kWh de electricidad al año, según sus cálculos.

Este sistema tendrá también un efecto aislante, como resaltan. El diseño y ejecución cuenta con la colaboración de Cotas Arquitectura, despacho especializado en arquitectura tecnológica e innovadora.

La compañía destaca que esta clase de actuaciones en edificios que ya existen facilita el proceso de transición ecológica. "La rehabilitación energética puede ir mucho más allá de la eficiencia: puede transformar los edificios en generadores activos de energía renovable", recalca Antón.

Esteban Pelayo, gerente del PCA se enorgullece de proyectos como este porque "están demostrando a nivel europeo cómo la innovación puede transformar la manera en que producimos y consumimos energía".

Este proyecto, como prosigue, "sitúa a la Comunitat Valenciana como referente en rehabilitación sostenible y muestra el valor que aporta el ecosistema del Parque Científico de Alicante a la sociedad".

El interés de las Administraciones públicas por el proyecto es alto. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Vivienda y Suelo, y la Generalitat Valenciana, mediante las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de fondos europeos lo están apoyando con una subvención de 1,9 millones de euros destinada a financiar la rehabilitación energética de los inmuebles.