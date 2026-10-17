La fiesta del calzado y productos locales que no te puedes perder este 17 de octubre: animación y compras en un Casco Histórico

Elda celebra este sábado una nueva edición de su Shopping Night, una iniciativa que reunirá a más de un centenar de comercios con promociones, presentaciones y actividades para dinamizar las calles del centro.

La cita tendrá lugar de 18:00 a 22:30 horas y busca acercar a vecinos y visitantes la oferta comercial de la ciudad en una tarde de compras, música y animación.

La tercera edición de esta iniciativa, organizada por la Concejalía de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Elda en colaboración con la Asociación de Empresarios de Elda (AEDE), llega con una participación que ha superado las expectativas iniciales. Los establecimientos se distribuirán también en tres zonas multicomercio: una junto al Mercado Central, otra en la calle Elia Barceló y una tercera en Antonino Vera, a la altura del Jardín de la Música.

La concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, ha animado a los alicantinos a acercarse a la ciudad para conocer su tejido comercial y disfrutar de las actividades previstas. "El objetivo es que la gente disfrute, conozca la amplia oferta del comercio de Elda y que se divierta con todas las actividades que hemos preparado", ha señalado. La edil ha avanzado que la jornada estará marcada por "mucha animación, color y fiesta" para acompañar las compras durante toda la tarde.

Por su parte, la presidenta de AEDE, Rocío Vera, ha destacado la respuesta de los negocios locales. "Somos más de cien comercios los participantes, por lo que estamos muy contentos, ya que se han superado las expectativas", ha afirmado.

Aunque habrá actividades y animación a lo largo de todo el recorrido, cada establecimiento organizará sus propias promociones y presentaciones.

Impulso al comercio del Casco Histórico

La celebración llega en un momento en el que Elda busca revitalizar su Casco Histórico y reforzar el papel del comercio de proximidad. Durante el VI Foro Económico Español de Alicante, Ibáñez destacó las actuaciones municipales para recuperar el centro y favorecer la apertura de nuevos negocios, con ayudas económicas, eventos y acciones de promoción en redes sociales.

Este año han concluido las obras de reurbanización y mejora de la accesibilidad en el entorno de la iglesia de Santa Ana, una intervención con la que el Ayuntamiento pretende recuperar este espacio patrimonial y convertirlo en un lugar para pasear, descansar y disfrutar al aire libre, además de incentivar la actividad comercial.

A estas actuaciones se suma una línea de ayudas de hasta 30.000 euros para nuevos proyectos relacionados con el calzado y la marroquinería, así como subvenciones de hasta 20.000 euros para abrir otros tipos de negocios. La concejala ha defendido la importancia de acompañar a los emprendedores no solo en el inicio de su actividad, sino también en su consolidación a largo plazo.

El Consistorio también trabaja para dar mayor visibilidad a los establecimientos a través de las redes sociales y de iniciativas como Elda Shopping Night. El objetivo, según explicó Ibáñez, es avanzar hacia un "centro comercial abierto" que permita competir con las grandes superficies y las compras por internet, al tiempo que favorezca la actividad económica y social del centro urbano.

La edil ha subrayado que el comercio físico sigue teniendo un papel relevante incluso para los negocios que operan principalmente en internet, ya que disponer de un espacio puede facilitar la gestión de pedidos y abrir nuevas oportunidades.

La apuesta municipal busca así atraer nuevos proyectos al Casco Histórico y multiplicar su tejido comercial.