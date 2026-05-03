Confirmado por ley: tu jefe no puede obligarte a contestar WhatsApp fuera de tu horario

No hay obligación de responder a los mensajes del jefe fuera del horario laboral, por muy insistentes que sean. M. H.

La línea que separa la oficina del hogar se ha vuelto casi invisible gracias a las aplicaciones de mensajería, como pueden comprobar muchos en su día a día. Sin embargo, lo que muchos trabajadores desconocen es que su "disponibilidad total" no es una obligación legal, sino un abuso de confianza. El derecho a la desconexión digital es una realidad jurídica en España que protege tu tiempo de descanso, incluso en puentes como este del Primero de mayo.

Y para eso existe una norma que lo deja bien claro desde hace casi ocho años, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El problema es que muchas veces se desconocen los derechos que aporta en una sociedad en la que aumenta el número de medios tecnológicos para estar permanentemente comunicados.

El punto fundamental donde debes apoyarte si recibes presiones para contestar mensajes fuera de hora es el artículo 88: "Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar".

¿Qué significa esto en la práctica? No hay obligación de respuesta. Si tu contrato no especifica un plus de disponibilidad o guardia, no tienes por qué contestar llamadas, correos o mensajes de WhatsApp.

Y ahí es importante tener en cuenta que están prohibidas las represalias. El mismo artículo especifica que las empresas deben elaborar una política interna que defina las modalidades de ejercicio de este derecho, evitando que el trabajador sufra consecuencias negativas por "desaparecer" tras su jornada.

El Estatuto de los Trabajadores también te respalda ya que este derecho no es una isla. Se complementa con el Artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, que refuerza que los empleados tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador y, de nuevo, a la desconexión digital.

¿Qué pasa si la empresa me obliga? Si una empresa sanciona a un trabajador por no responder un WhatsApp un domingo o a las diez de la noche, se enfrenta a infracciones graves según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). El trabajador puede denunciar ante la Inspección de Trabajo, ya que se considera una vulneración de los derechos laborales básicos.

Tres claves

Estos tres ejemplos sirven para aclarar las dudas que puede haber al tratar esta desconexión. El primer caso es el del móvil personal frente al de empresa: el derecho es el mismo. Poseer un terminal corporativo no implica estar conectado 24/7.

Otro caso es el teletrabajo, si trabajas desde casa, tu horario de desconexión debe ser igual de estricto que si estuvieras en la oficina. La ley no lo cambia porque se esté cumpliendo con el deber laboral desde el hogar.

Y para cumplir con todo ello hay un gran aliado técnico que llegó antes que la ley española: el "Modo No Molestar" del móvil. Apple lo introdujo en los iPhone en 2012 y Google lo popularizó en los Android a partir de 2014. Configurar el teléfono para que no entren notificaciones de trabajo fuera de horario es un ejercicio de tu derecho a la intimidad.