La patronal alicantina afea a la delegada del Gobierno la infrafinanciación de la provincia

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante ha reclamado este martes a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que el Estado ponga fin a la situación de desequilibrio inversor que arrastra la provincia desde hace una década.

El presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, calificó el problema como "estructural", argumentando que "afecta directamente a la calidad de vida, la competitividad y las oportunidades de desarrollo del territorio". A la reunión, celebrada en la sede de la Confederación, también asistió el nuevo subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda.

Quintanilla denunció que, mientras la inversión media del Estado por habitante alcanza los 1.199 euros, en Alicante apenas llega a 551. "A pesar de representar alrededor del 37 % de la población valenciana, solo recibimos el 18 % de la inversión estatal en la Comunitat", señaló.

Estas cifras proceden del informe de INECA, que analiza la evolución de la inversión estatal en la provincia entre 2016 y 2025. El estudio sitúa a Alicante en el puesto 51 de 52 provincias por volumen de inversión, lo que, como explicó el presidente de INECA, Alfredo Millá, "demuestra que no se trata de una circunstancia puntual, sino de una tendencia consolidada".

En materia de infraestructuras, CEV Alicante volvió a reclamar proyectos pendientes desde hace años, como la conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, la llegada de la alta velocidad, la mejora de los ejes ferroviarios internos (Alicante-Valencia, Alcoy-Xàtiva y Alcoy-Alicante), la ampliación de la A-31 y la conclusión del Corredor Mediterráneo con acceso directo al Puerto de Alicante.

También insistió en la necesidad de impulsar infraestructuras logísticas, como un puerto seco para la provincia. "El problema no es solo que sigan sin ejecutarse, sino que son las mismas obras que venimos reclamando desde hace más de una década", apuntó Quintanilla.

Durante el encuentro, el presidente de CEV Alicante subrayó además la urgencia de avanzar en soluciones para el déficit hídrico y desbloquear el proyecto Vertido Cero. Defendió la creación de auténticas "autopistas del agua" que vertebren la provincia y garanticen un uso sostenible del recurso.

"Sin agua no habrá empleo ni actividad económica sólida", advirtió.

Quintanilla valoró de forma positiva la disposición del Gobierno para abrir una nueva etapa de diálogo. "Se abre una oportunidad real para corregir desigualdades históricas", afirmó, al tiempo que pidió "equidad, planificación y un compromiso sostenido en el tiempo".

Por su parte, Pilar Bernabé agradeció las aportaciones de los representantes empresariales y anunció la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento semestral de las inversiones estatales en la provincia, con el objetivo de medir su evolución y avanzar hacia un reparto más equilibrado.