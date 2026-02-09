Una plataforma de telelectura analizará los datos de los contadores para combatir fugas de agua en Alicante

Aguas de Alicante está inmersa en un ambicioso recorrido de digitalización que marca un cambio de paradigma en la gestión del ciclo urbano del agua en la ciudad, financiado por la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU, en el marco del PERTE de Digitalización del Agua.

Integrado en el "Plan de Digitalización Integral de Aguas de Alicante", un nuevo proyecto se centra ahora en la implantación de una avanzada plataforma de análisis de datos de telelectura, cuyo principal objetivo es el de centralizar y automatizar toda la información generada por los contadores de telelectura y combatir de forma más eficiente el “Agua No Registrada”, es decir, las pérdidas de agua.

Del trabajo manual a la automatización inteligente Aguas de Alicante lleva trabajando en el ámbito de implantación de la telelectura desde 2011, cubriendo actualmente el 91,7% de los contadores en Alicante y el 94,7% en Sant Joan d'Alacant.

Estos contadores generan un enorme volumen de datos, mediante el envío de 24 lecturas diarias (una lectura cada hora) transmitidas cada 4 horas, generando una ingente cantidad de información cuya gestión requería hasta ahora de un importante trabajo manual para su análisis.

La nueva plataforma transforma esta realidad al automatizar completamente el proceso. Construida sobre el DataHUB existente de Aguas de Alicante basado en tecnología Snowflake y Power BI, integrará datos de telecontrol, información comercial y la telelectura de los contadores.

Esto permitirá: el cálculo automático de indicadores clave; el sistema calculará diariamente, de forma automática, el Rendimiento Técnico Hidráulico (RTH) y el Agua No Registrada (ANR) a nivel de municipio y por los sectores hidráulicos en los que está dividida la red.

También, la detección de fugas y fraudes; la plataforma incluye herramientas para analizar las pérdidas físicas (fugas) mediante la mejora del control del caudal mínimo nocturno, y gestionar las pérdidas aparentes, como la detección de fraudes y el control del parque de contadores.

Esta plataforma permitirá visualizar la evolución temporal de todos estos indicadores con períodos configurables, facilitando la identificación de zonas que requieren mayor atención y optimizando la planificación de actuaciones en campo.

Además, incorporará herramientas de análisis predictivo para pronosticar tendencias, y análisis prescriptivo para recomendar acciones ante diferentes escenarios.

Este proyecto representa el paso de un modelo de gestión reactivo, basado en el trabajo manual, a un sistema proactivo de toma de decisiones en tiempo real.

Entre los beneficios que se espera conseguir cabe destacar una gestión eficiente, con la reducción significativa de las pérdidas de agua, lo que se traduce en una gestión más eficiente del recurso hídrico.

La mejora del servicio, con la optimización de la planificación de actuaciones en campo y mejora en el servicio al ciudadano.

La transparencia, con capacidad para compartir información con técnicos municipales externos a Aguas de Alicante para el control de los consumos municipales, fomentando la colaboración interinstitucional.

Y todo ello, con el objetivo final de contribuir a la sostenibilidad ambiental mediante un uso más responsable del agua.

El proyecto se está desarrollando en un plazo máximo de 6 meses, siguiendo la metodología de trabajo Agile (SAFe) para garantizar su trazabilidad y agilidad en la incorporación de nuevas fuentes de datos. Con esta transformación, Aguas de Alicante refuerza su compromiso con la innovación y la gestión responsable del agua para sus municipios, con una transformación digital que representa un cambio de paradigma en la gestión del agua y cuyo resultado será una gestión más eficiente del recurso hídrico.