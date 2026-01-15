El pequeño comercio de Alicante pide el fin de la liberalización de descuentos para "volver a rebajas reguladas"

La temporada de rebajas en Alicante ha comenzado con el optimismo por los resultados iniciales y la demanda sobre el modelo actual para cambiar la ley que las regula. Vicente Armengol, presidente de Cor d’Alacant, señala que, aunque la campaña empezó "bastante animada" la semana pasada, al llegar a mediados de enero "ya empieza a notarse un poco que ha bajado" el ritmo de ventas.

El inicio de las rebajas se ha visto beneficiado por la gran cantidad de visitantes. Según Armengol, durante la primera semana y el primer fin de semana hubo una "afluencia de muchísimos turistas todavía en la ciudad", lo que marca el pulso del centro de Alicante.

Para el representante de los comerciantes, el periodo navideño previo fue positivo gracias a la dinamización urbana. "La iluminación navideña, que se adelantó casi a finales de noviembre con el Black Friday, ayudó", explica, destacando que esto atrae a gente de toda la provincia y a turistas "en gran número".

El siguiente factor que señala Armengol es que "hasta el mes de diciembre no empezó a hacer un poco de clima interesante de invierno", lo que retrasó la venta de prendas de abrigo, que son las protagonistas de estas fechas. De ahí que resalte que en esta campaña de descuentos, las tiendas aún cuentan con un volumen considerable de mercancía.

En este contexto, el presidente de Corazón de Alicante defiende el valor del comercio local frente a las grandes cadenas. "Todavía hay stock y oportunidades de compra... el precio y la calidad que estamos ofreciendo ahora mismo en el pequeño comercio está muy bien", asegura. Y hace hincapié en que ellos ofrecen colecciones de temporada y no tiradas especiales para rebajas.

A pesar de estas oportunidades, Armengol critica cómo el concepto tradicional de rebajas se ha desvirtuado. "La campaña se ha ido desinflando... nos encontramos rebajas amparadas en otros nombres a lo largo del año: mid season, Black Friday, días de...", lamenta el presidente, añadiendo que esto provoca que "el consumidor no sepa en qué día está".

Además, observa un cambio en el comportamiento de los clientes debido a la situación económica. "Notamos que el gasto es más sensato; ya no hay una compra por impulso como había antes", afirma Armengol, señalando que el consumidor ahora ajusta sus compras a sus necesidades reales.

La demanda principal de las asociaciones es clara: recuperar el control sobre los periodos de descuento. Armengol sostiene que las administraciones públicas deberían "emprender la vuelta a periodos regulados de rebajas y descuentos como teníamos antes".

Para el pequeño comercio, el modelo actual resulta insostenible financieramente. "Estar en descuento todo el año es imposible, inasumible", recalca el presidente de Cor d’Alacant, quien cree que ni siquiera para las grandes cadenas este sistema de ofertas constantes es realmente beneficioso a largo plazo.

La Confederación de Empresarios del Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunitat Valenciana (Confecomerç) también ha reclamado formalmente la revisión de la normativa vigente.

La patronal autonómica coincide en que la liberalización ha provocado una pérdida de sentido de las rebajas tradicionales. En su comunicado sobre esta campaña alerta que trabajar con márgenes reducidos constantemente pone en riesgo la viabilidad de muchos negocios. Y a eso añade que generan desconfianza y falta de transparencia para el consumidor.