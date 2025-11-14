Así es la empresa valenciana que quiere ser "el Airbnb de las motos" y en la que invierte Álex Márquez

El consejero estratégico de Momoven, Javi Martínez, y su cofundador David Berbel en el evento de la marca el pasado miércoles en el circuito de Villena. Jorge Verdú

Hace cinco años en Castellón surgió una idea tan simple como rompedora: crear una plataforma de alquiler de motos al estilo Airbnb. Este sueño llamado Momoven no solo es una realidad en España hoy, sino que busca dar el salto al mercado internacional para dominar el sector.

Esta startup valenciana, que arrasa en el mercado con más de 100.000 usuarios y 5.000 motos en la plataforma, además cuenta con el subcampeón del mundo de MotoGP, Álex Márquez, como inversor e insignia.

La compañía es "el Airbnb de las motos", como ellos mismos se definen, y permite a los usuarios alquilar motocicletas por días, semanas o incluso meses en cualquier punto de España, al mismo tiempo que facilita a los propietarios rentabilizar sus motos de forma segura, compartiéndolas con otros entusiastas.

Márquez celebró ayer su subcampeonato—siendo solo superado por su hermano Marc— y los buenos números de la compañía en un evento en el circuito de Villena junto a los creadores de la firma, el pasado miércoles.

A sus fundadores, David Berbel y Jordi Royo, se ha sumado recientemente Javi Martínez (cofundador de la marca de gafas de sol Hawkers) como consejero estratégico para pilotar la nave hacia nuevas latitudes.

Berbel señaló a EL ESPAÑOL de Alicante que el principal reto ahora es "dar el paso a otros países; la oportunidad no solo está en España, está en Europa y en todo el mundo".

"¿Cuántas empresas de alquiler de coches conocemos? ¿Y de alquiler de motos a nivel global? No hay tantas", reflexionó.

Para el cofundador, "la necesidad está porque a la gente le encanta ir en moto, y para ser realmente el Airbnb de las motos tenemos que penetrar en la vida del motero".

Por su parte, Martínez destacó que pueden "revolucionar la industria de la moto tal y como se concibe a día de hoy".

Su modelo permite "que el público que es fanático de las motos y que, por las circunstancias que sea, no tiene una —ya sea por tema económico o por la climatología donde vive—, pueda disfrutar de las motos", apuntó.

Así, este gran garaje virtual de motocicletas permite al motero probar diferentes modelos, alquilar una para el fin de semana, para un viaje o para todo el verano, darse un capricho en fechas especiales… En definitiva, disfrutar de la moto sin la necesidad de tenerla en propiedad.

También se han enfocado en "atraer al pequeño y mediano inversor que actualmente puede invertir en carteras de pisos, por ejemplo, para explotar en Airbnb. Ahora abrimos una ventana de oportunidad para que puedas invertir en tener flotas de motos y poder explotarlas a través de la plataforma", comentó el creador de Hawkers.

Momoven ya está en la pista de salida para abrirse a mercados apasionados por las dos ruedas.

Berbel sostuvo que "creemos que España es el país más motero, pero está Italia, que nos duplica en volumen de motos, o Francia y Portugal, que también son muy potentes".

Este salto será más fácil tras la reciente incorporación de Álex Márquez, quien, en palabras de Martínez, "da credibilidad a la compañía".

La compañía anunció recientemente una ronda de financiación de 855.000 euros, liderada por el propio piloto.

Despegue

Es precisamente la confianza de los propietarios lo que más les costó conseguir en los primeros meses desde su creación en 2020.

"Nacimos en la covid, lo que nos paralizó un poco, pero aprendimos a buscarnos la vida sin la posibilidad de validar tu negocio. Pese a ello, fuimos capaces de traccionar y llegar donde estamos hoy", recordó David Berbel.

En estos primeros pasos, la Comunitat Valenciana fue clave, pues la startup nació en la aceleradora de empresas Lanzadera y se apoyó en la gran comunidad motera del territorio para despegar, si bien nacieron con la posibilidad de alquilar una moto en cualquier parte de España.

"La Comunitat es muy motera: por clima, por tradición… por Cheste, que también ayuda mucho. Es una comunidad que tracciona mucho", añadió.

Poder validar el modelo en el territorio les sirvió "para ver que esto tenía sentido y comprobar que no éramos los únicos locos que íbamos a alquilar nuestra moto por dinero", concluyó Berbel.