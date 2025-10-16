Estas son las siete empresas "que cambian la forma de competir desde Alicante"

"La innovación, la digitalización y la sostenibilidad no son conceptos abstractos, sino decisiones reales". Así resume el presidente de Terciario Avanzado el valor de las empresas que lo demuestran y "cambian la forma de competir, de crecer y de crear valor desde y para la provincia de Alicante".

La asociación que preside Mariano Torres presenta los ganadores de los premios Alfil, unos galardones que celebrarán este año su XIII edición el 22 de octubre en el Palacio de Altmira en Elche.

Bajo el lema Un futuro muy presente escogen a siete empresas e instituciones con las que quieren resaltar la capacidad del sector para acercar el futuro al presente. "Son un reconocimiento al talento estratégico que impulsa la transformación de nuestro territorio", reivindica Torres.

En Digitalización, el premiado es IMED Hospitales, por haber sabido situarse a la vanguardia de la digitalización sanitaria en un mundo donde la tecnología redefine la relación entre personas y servicios.

El jurado considera que su nueva aplicación móvil usa la inteligencia artificial para acompañar al paciente en todo su proceso asistencial. De este modo, IMED demuestra que innovar no es solo incorporar tecnología, sino mejorar la experiencia humana a través de ella.

En la categoría de Sostenibilidad Social, el premio es para Barceló Hotel Group, por la transformación del histórico Hotel Selomar en un proyecto ejemplar de revitalización urbana.

Con la reapertura del Barceló Benidorm Beach, la compañía ha recuperado un símbolo de la ciudad, generando empleo, reactivando la economía local y devolviendo valor patrimonial al entorno.

En Comunicación, el premio es para Grupo Social ONCE, por elevar la comunicación institucional a un nuevo nivel, convirtiéndola en una poderosa herramienta de transformación social. Con campañas como Mucho que ver, ha logrado sensibilizar, educar y emocionar a través de un lenguaje cercano, creativo y profundamente humano.

De ella valoran su capacidad para transmitir valores de inclusión y diversidad, desde la autenticidad y la innovación narrativa, lo que lo convierte en un referente de cómo la comunicación puede inspirar cambio y compromiso en toda la sociedad.

La categoría de Internacionalización reconoce la labor de Carmencita, empresa con sede en Novelda y desde donde ha llevado a setenta países los aromas y colores de nuestra tierra.

Con más de cien años de historia, han combinado tradición e innovación, consolidando su liderazgo industrial y proyectando el nombre de Alicante como sinónimo de calidad y sabor mediterráneo. Carmencita demuestra que internacionalizar no es solo vender fuera, sino exportar cultura, identidad y orgullo de origen.

El premio de Inteligencia de Negocios es para Mastercard. En la era de los datos, Mastercard ha sabido convertir la información en conocimiento estratégico a través de su Tourism Innovation Hub y el Mastercard Economics Institute, impulsa herramientas que ayudan a gobiernos y empresas a entender mejor los patrones de viaje, el consumo y la evolución de los destinos.

En Economía Circular se galardonará a Gioseppo. Una empresa referente que, en un sector tan cambiante como la moda, ha convertido la sostenibilidad en su verdadero estilo.

Su estrategia Have a Nice World integra materiales reciclados, diseño responsable y compromiso social, demostrando que la rentabilidad y el propósito pueden caminar juntos. Desde Elche inspira a toda una generación de marcas a pensar, producir y crecer de manera circular.

Y, por último, el premio honorífico es para Autoridad Portuaria de Alicante, que se ha consolidado como un motor estratégico para la provincia y un referente en la transformación sostenible de las infraestructuras portuarias.

Con proyectos pioneros en descarbonización, energías limpias y logística verde, está impulsando un nuevo modelo de conectividad que une turismo, comercio y desarrollo territorial. Su visión integra competitividad y sostenibilidad, convirtiendo al Puerto en un auténtico conector entre la economía azul y el futuro de la provincia.