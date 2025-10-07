Los restaurantes y empresas alicantinos evitan en un solo año 3,5 millones de botellas de plástico de la mano de Tuawa

Una de las fuentes de Tuawa.

Tuawa, la compañía sostenible perteneciente a Global Omnium y especializada en sistemas avanzados de suministro de agua purificada, ha logrado en el último año un notable impacto medioambiental en la provincia de Alicante.

Gracias a sus soluciones, se ha evitado el consumo de 3,5 millones de botellas de plástico de un solo uso, la emisión de 4.600 toneladas de CO₂ procedentes del transporte y la fabricación de agua embotellada, así como la generación de 115 toneladas de plástico.

Estos resultados han sido posibles gracias al compromiso ecológico de los 2.313 usuarios de la provincia —hogares, negocios y restaurantes— que confían en las fuentes de agua Tuawa.

Desde su llegada a Alicante en 2022, la huella positiva de Tuawa no ha dejado de crecer. A lo largo de estos años, la empresa ha evitado la emisión de 9.823 toneladas de CO₂, ha reducido 208 toneladas de residuos plásticos y ha eliminado del entorno un total de 6,4 millones de botellas.

Solo hasta septiembre de 2024, la cifra ya se situaba en 2,9 millones de botellas ahorradas.

El rápido crecimiento de Tuawa también se refleja en su base de clientes.

En apenas un año, el número de usuarios ha pasado de 1.500 a 2.313, prácticamente duplicando la cantidad de plástico y emisiones evitadas.

Ahorro y sostenibilidad

Tuawa promueve soluciones que no solo protegen el entorno, sino que también permiten un importante ahorro económico.

De hecho, un restaurante tipo puede dejar de generar varios kilos de CO₂ y plástico al año, además de reducir sus costes en agua embotellada hasta en 7.000 euros anuales gracias a la instalación de una fuente Tuawa.

Durante su participación en el evento Alicante Gastronómica, la empresa reafirmó su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, presentando alternativas que benefician al planeta y mejoran la experiencia culinaria.

En esta edición de 2025, Tuawa mostró en su stand la iniciativa “El agua que se come”, un espacio donde dio a conocer los beneficios de cocinar con agua purificada tanto en el entorno doméstico como profesional.

La propuesta contó con la colaboración de reconocidos chefs alicantinos de alta cocina, quienes elaboraron platos como pasta cocida con agua sostenible.