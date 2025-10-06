AEDAS Homes impulsa tres nuevas promociones en Alicante con ventas récord y disponibilidad limitada

Gran piscina de la promoción Unic II de AEDAS Homes en Jávea.

AEDAS Homes, promotora líder en el mercado residencial español, sigue impulsando la construcción de miles de viviendas cada año en todo el territorio, facilitando así el acceso a un hogar para numerosas familias y jóvenes en un contexto de escasa oferta.

Su última gran entrega se ha centrado en la provincia de Alicante, concretamente en los municipios de Jávea y Denia, donde la compañía ha comenzado a entregar las llaves de las promociones Nerva III (Denia), Unic II (Jávea) y L’Alqueria (Denia).

Juan López, Director Territorial de AEDAS Homes en Levante y Baleares, destaca que estas tres nuevas promociones se suman al amplio catálogo de proyectos finalizados en la provincia, donde ya han entregado más de 3.300 viviendas.

Según López, estas entregas reafirman la capacidad de gestión, ejecución y fiabilidad de la compañía, consolidándola como una promotora de referencia en España.

El directivo también señala la fuerte demanda que generan las promociones de AEDAS Homes, caracterizadas por su sostenibilidad, diseño arquitectónico e innovadoras zonas comunes.

Muestra de ello es que de las 161 viviendas de Nerva III, Unic II y L’Alqueria, apenas quedan seis disponibles.

“Con estos proyectos hemos dado respuesta a una demanda triple: local, nacional e internacional, orientada tanto a primeras como a segundas residencias.

Hemos creado una oferta variada y de calidad en ubicaciones estratégicas, muy valorada por nuestros compradores”, apunta López.

Éxito comercial

En Nerva III, con un total de 39 viviendas, sólo quedan dos listas para habitar. Unic II, que cuenta con 59 inmuebles, dispone únicamente de cuatro unidades de 2 y 3 dormitorios.

L’Alqueria, formada por 63 viviendas de 2 y 3 dormitorios, ha vendido completamente su oferta.

López subraya que estos desarrollos han sabido captar las necesidades de los clientes, ofreciendo amplias opciones de distribución y superficie, tanto en zonas céntricas consolidadas como en cercanías de la costa.

Además, hace un llamamiento al sector y a las administraciones de Alicante para colaborar en la producción de más vivienda, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Sobre AEDAS

AEDAS Homes es una promotora residencial de referencia en España que ha desarrollado más de 300 proyectos y ha entregado más de 25.000 viviendas en los mercados más activos del país.

En pocos años, se ha posicionado como uno de los principales actores del sector inmobiliario nacional.