AEDAS Homes arranca las obras de su promoción en Quart de Poblet con más del 50% vendido fundamentalmente a jóvenes

La promotora residencial AEDAS Homes, referente en el mercado inmobiliario español, ha logrado un sobresaliente ritmo de ventas en su proyecto Atalanta, ubicado en Quart de Poblet, dentro del área metropolitana de Valencia.

En tan solo ocho meses desde su lanzamiento en noviembre de 2024, la compañía ha comercializado más del 50% de las 122 viviendas del complejo, principalmente adquiridas por compradores jóvenes. El residencial celebra ahora un paso decisivo con el inicio de las obras, que correrán a cargo del prestigioso Grupo Bertolín, constructora de reconocido prestigio en la Comunidad Valenciana.

“Alcanzar estas cifras en un plazo tan reducido es un logro muy importante. Y queremos corresponder a la confianza de nuestros clientes comenzando la construcción incluso antes de lo previsto, ya que nos habíamos comprometido a arrancar en agosto.

Con las grúas en marcha, reforzamos nuestro compromiso con los plazos y garantizamos la entrega a mediados de 2027”, explica Diana Morán, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Valencia.

Según Morán, el perfil predominante de comprador es joven: “El 85% de los clientes son parejas o personas que adquieren su primera vivienda”.

Además, señala el interés creciente de los inversores, quienes valoran tanto la calidad del proyecto como el atractivo precio de la obra nueva en esta zona del área metropolitana.

Ubicación privilegiada

El atractivo de Atalanta también reside en su excelente localización. “Los compradores destacan la proximidad de la promoción a las estaciones de Metro Quart de Poblet y Faitanar —a apenas 300 metros—, conectadas con las líneas 3, 5 y 9, además de las rápidas vías de acceso a la capital”, detalla Morán.

El proyecto se sitúa en un nuevo desarrollo urbanístico con amplios espacios naturales y un corredor verde que aporta un entorno saludable y sostenible.

Viviendas modernas

Atalanta ofrece una amplia gama de tipologías que parten de los 234.000 euros, con pisos de 1 a 4 dormitorios, además de áticos y bajos con grandes terrazas como propuestas más exclusivas. Su diseño contemporáneo apuesta por distribuciones funcionales, máxima entrada de luz natural y eficiencia energética gracias a sistemas como la aerotermia y el doble acristalamiento en las ventanas.

Zonas comunes

El residencial contará con completas instalaciones para el disfrute de los residentes: piscina exterior, gimnasio, aparcamiento para bicicletas, taquillas inteligentes, servicio de conserjería y un amplio espacio comunitario que incluirá zonas de coworking, área gourmet y sala infantil.

Finalmente, Morán destaca que Atalanta representa una oportunidad única: “Es un enclave ideal para familias y jóvenes que buscan calidad de vida en un entorno tranquilo y con todos los servicios —educativos, sanitarios, deportivos y comerciales—, a solo 20 minutos del centro de Valencia gracias a la A-3 y la V-30. Atalanta significa disfrutar de un ambiente residencial sin renunciar a la cercanía de la ciudad”.