Carmencita cumple 100 años con récord de facturación y una fábrica de vanguardia

Celebrar es más dulce cuando los resultados acompañan, y Jesús Navarro S.A.U. ha cerrado el centenario de su icónica marca Carmencita con cifras históricas.

En el ejercicio 2024, la empresa alicantina alcanzó una facturación de 108 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 46 % en los últimos cinco años. El beneficio neto se situó en 5,5 millones de euros, impulsado por una sólida estructura financiera, una gestión operativa eficiente y la optimización de sus procesos productivos.

Las inversiones han sido un motor clave en esta evolución, con 3,1 millones de euros destinados en 2024 a mejorar la eficiencia y asegurar la máxima calidad de los productos. Una parte importante de esta cifra se ha dedicado a la finalización de la nueva planta, que entrará en funcionamiento en 2026. Con 30.000 metros cuadrados y una inversión cercana a los 30 millones de euros, se convertirá en una de las instalaciones más modernas de Europa.

En el ámbito de la distribución, el canal retail concentra el 90 % de las ventas. Carmencita está presente en prácticamente todas las cadenas de distribución de España, cubriendo cerca del 60 % del mercado de especias y el 50 % de los edulcorantes en este canal, gracias en parte a su alianza estratégica con Mercadona.

La proyección internacional también es significativa: la marca forma parte del Foro de Marcas Renombradas de España y exporta a más de 70 países, que ya representan el 30 % de su facturación.

En innovación, Carmencita ha introducido la primera gama de especias para café del mercado y ha lanzado una edición especial junto a Starbucks. También desarrolla con McDonald’s nuevos productos, como los shaker fries o el sazonador del menú CBO Plex, y ha colaborado con Ágatha Ruiz de la Prada en una serie limitada de molinillos de sal y pimienta inspirados en sus diseños.

La compañía impulsa activamente la venta online y busca crecer en el sector del gran consumo, mostrando el potencial de las especias para transformar la cocina. Con la Universidad de Alicante, creó la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico, un espacio para la investigación y el debate culinario. Además, colabora con las principales escuelas gastronómicas del país, como el Basque Culinary Center, el MOM Culinary Institute, Gasma y los CdT, fomentando el contacto con los chefs que marcarán el futuro de la gastronomía.

Su equipo fijo está compuesto por 446 personas y mantiene un compromiso firme con la igualdad. Desde 2011 cuenta con un plan de igualdad, actualmente en su cuarta edición, y ha firmado un nuevo convenio que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales a partir de 2026.

En materia de responsabilidad social corporativa, Carmencita continúa colaborando de manera activa y económica con diversas entidades, destacando su apoyo a Alicante Gastronómica Solidaria. Esta asociación forma a jóvenes en riesgo de exclusión y atiende a personas vulnerables, ofreciendo respuestas rápidas en situaciones de crisis, como la DANA del pasado año, cuando se llegaron a preparar más de 6.000 menús diarios.