Epidemia de 'empresas zombis' en la Comunitat Valenciana, más de 3.000 afectadas

El sector empresarial de la Comunitat Valenciana lleva arrastrando una epidemia de 'empresas zombi' desde hace años. En el territorio valenciano se calcula que hay 3.055 entidades con estas condiciones, de las 32.500 de toda España, lo que sitúa a la autonomía en el tercer puesto nacional, acumulando un 9 %. Tan solo es superada por Madrid (23 %) y Cataluña (17 %), según un informe de la plataforma Iberinform.

A estas empresas medio vivas y medio muertas también se las conoce como vulnerables, y son aquellas que durante dos ejercicios consecutivos no consiguen cubrir con sus resultados operativos los intereses de la deuda. El consultor y economista del Colegio de Economistas de Alicante, Iván Poveda, explica que hay dos tipos de estas organizaciones.

El experto comenta que el modelo más generalizado son aquellas que están inactivas. La otra variante incluye las que son ineficientes porque tienen un gran endeudamiento y no son capaces de cubrir sus compromisos. Estas últimas están en funcionamiento y causan distorsión en el mercado, ya que compiten de manera ineficiente.

[Estos son los municipios de Alicante donde más ha subido el precio de la vivienda en 2023: ¿y en los que menos?]

Las compañías que logran sobrevivir lo hacen gracias a la refinanciación de su deuda. "Lo normal es que desaparezcan a los cinco o diez años, lo ideal para nuestro sistema productivo es que salgan del mercado", opina. La muerte definitiva de las entidades haría que no se malgastaran recursos del Estado en sociedades que no son rentables. El problema, según el especialista, es que "no se puede dejar caer a empresas muy grandes por las consecuencias sociales y económicas que provocaría el despido de muchos trabajadores y el arrastre de la economía".

El número de este tipo de casos se disparó con la llegada del coronavirus. "Con la pandemia surgieron muchísimas y la inyección de dinero público no fue eficiente", expresa el economista, quien relaciona el elevado porcentaje que hay en la Comunitat Valenciana con las características de su mercado.

La ola de 'empresas zombis' valencianas "es consecuencia de la tipología de las mismas, siendo la mayoría pequeñas, y está en línea con el nivel de actividad empresarial de las comunidades autónomas", ha asegurado. En España, la mayor parte de las afectadas son microempresas (59 % del total), seguidas por pequeñas (30 %), medianas (7,8 %) y grandes empresas (3,8 %).

Entre los sectores donde más damnificadas hay son en la construcción y actividad inmobiliaria (22 % del total), seguido por el comercio (21 %), la industria manufacturera (12 %), los servicios empresariales (11 %) y la hostelería (8,6 %). Poveda apunta que los datos se deben a la alta necesidad de financiación que tiene la construcción, además de las consecuencias de la subida de tipos e interés, que "les afectan muchísimo".

El experto, cuestionado sobre las posibles soluciones que podrían aplicarse para reducirlas, contesta que es "un verdadero problema. Lo normal es que acaben desapareciendo ante el impago de las deudas a sus acreedores, no como las del primer tipo, las inactivas, que tienen compromisos, pero los socios no se los van a exigir". Aunque "hay un procedimiento en España para que desaparezcan del mercado, suelen buscar nuevas formas de ser rentables y negociar con sus socios", resalta.

La recuperación paulatina de la economía hace que vayan disminuyendo las cifras, que, según Iván Poveda, "en el 2021 y 2022 crecieron aproximadamente en un 20 %". Este 2023 se cierra con unos datos inferiores, pero que siguen siendo negativos, con el peligro que supone la inflación de materias primas.

Estos factores externos "están poniendo a prueba a las 'empresas zombis' cuando parece que estamos saliendo de la recesión". Circunstancias ajenas a la propia actividad, como los conflictos geopolíticos, están impidiendo que estas sociedades "remonten el vuelo", si bien las previsiones para 2024 indican que el porcentaje en la Comunitat Valenciana continuará bajando.

Sigue los temas que te interesan