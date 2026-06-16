Un soltero debe contar con un ahorro de 54.000 € y un sueldo neto de 24.000 € para comprar un estudio en Alicante

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales obstáculos para quienes quieren independizarse en solitario.

Según Idealista, comprar el tipo de vivienda más económico en Alicante capital, un estudio, exige disponer de decenas de miles de euros ahorrados y unos ingresos que permitan afrontar la hipoteca sin comprometer la economía personal.

La dificultad para acceder a una vivienda afecta especialmente a las personas que viven solas, también conocidos como 'singles'. Frente a los hogares con dos o más ingresos, los solteros deben asumir en solitario tanto el ahorro previo como las cuotas de compra o alquiler, en un contexto marcado por el encarecimiento de los precios y la escasez de oferta.

Un análisis realizado por Idealista pone cifras a esta realidad y revela el esfuerzo económico que supone acceder a un estudio, la tipología de vivienda más asequible del mercado, tanto en Alicante capital como en el conjunto de la provincia.

Casi 54.000 euros de ahorro

Según los datos del portal inmobiliario, una persona sola necesita disponer de unos 53.000 euros de ahorro para comprar un estudio en Alicante capital. Esta cantidad permite cubrir la entrada de la vivienda, la parte no financiada por el banco y los gastos asociados a la operación.

El precio medio de un estudio en la ciudad se sitúa en 179.000 euros. Con estas cifras, la cuota hipotecaria rondaría los 589 euros mensuales, por lo que sería necesario acreditar unos ingresos netos mínimos de 23.560 euros al año para afrontar el pago.

La situación es algo más favorable en el conjunto de la provincia. En este caso, un soltero necesitaría un ahorro medio de 35.970 euros para adquirir un estudio con un precio medio de 119.900 euros. La cuota mensual se situaría en torno a los 395 euros y los ingresos netos mínimos exigidos serían de 15.800 euros anuales.

Ingresos más elevados

Paradójicamente, alquilar un estudio requiere unos ingresos superiores a los necesarios para comprarlo. En Alicante capital, la renta media alcanza los 825 euros mensuales, lo que obliga a contar con unos ingresos netos de al menos 33.000 euros al año para no superar el umbral de esfuerzo recomendado por los expertos.

En la provincia, el alquiler medio de un estudio se sitúa en 700 euros mensuales. Para asumir este gasto sin destinar más del 30% de los ingresos a la vivienda, una persona sola debería percibir alrededor de 28.000 euros netos anuales.

A nivel nacional, Idealista estima que un soltero necesita unos ingresos netos de 20.920 euros al año para comprar un estudio medio en España, valorado en 159.000 euros.

Además, debe haber acumulado previamente unos 47.700 euros de ahorro. En el caso del alquiler, los ingresos necesarios se elevan hasta los 34.000 euros netos anuales para afrontar una renta media de 850 euros al mes.

Mayor esfuerzo para alquilar

El estudio de Idealista correspondiente al primer trimestre de 2026 también analiza el esfuerzo que supone acceder a una vivienda. De media, el alquiler consume el 35% de los ingresos netos de una familia en España, mientras que la compra representa el 25%, sin tener en cuenta el ahorro previo necesario para obtener financiación.

La presión es especialmente elevada en los mercados con menor oferta disponible. Esta situación mantiene el esfuerzo para acceder a una vivienda en niveles elevados y, en el caso del alquiler, por encima de los límites que los especialistas consideran razonables.

Alicante figura entre las ocho capitales españolas donde alquilar una vivienda de dos habitaciones exige destinar más del 30% de los ingresos familiares. En concreto, el esfuerzo alcanza el 35%, solo por detrás de ciudades como Barcelona, Palma, Málaga, Valencia o Madrid.

La provincia de Alicante también se encuentra entre las más exigentes del país. Según Idealista, alquilar una vivienda supone dedicar el 35% de los ingresos familiares, una cifra que la sitúa entre las provincias con mayor presión residencial de España.